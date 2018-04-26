"Черкаськи Мавпы" добыли вторую победу в финале ЧУ Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" выиграл во втором матче финальной серии до трех побед чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Максима Михельсона в гостях обыграли "Днепр" - 76:72.

Повторный поединок "золотой" серии проходил по такому же сценарию, как и предыдущая игра, в которой победу также праздновали черкасщане.

Гости уверенно начали встречу, к середине первой четверти лидируя в счете. Конев на пару с Липовцевым доминировали на паркете, но уже во второй десятиминутке днепряне перевернули игру. Отличная игра Шунделя позволила его команде выйти в перед и держать лидерство весь временной отрезок.

После большого перерыва ситуация повторилась. Мощный рывок "Мавп" сменился провалом в защите в концовке третьей четверти, но до перелома дело не дошло. Баскетболисты из Черкасс взвинтили темп, плотно заиграли в защите и за 2 минуты до конца четвертой десятиминутки вели в счете +9.

Казалось, что у "Днепра" закончились силы и гости легко добудут вторую победу, но подопечные Дениса Журавлева нашли второе дыхание, и совершив рывок 9:0, смогли за минуту сравнять счет.

Концовка вышла настоящей игрой нервов, где лучше себя проявили "Мавпы".

"Днепр" — "Черкаськи Мавпы" - 72:76 (20:17, 14:16, 20:18, 18:25)

Днепр: Вильховецкий (8 + 4 подбора + 4 передачи), Сизов (0 + 3 подбора + 3 передачи), Ревзин (11 + 4 подбора), Глебов (15 + 5 подборов), Тимофеенко (27 + 10 подборов + 4 блок-шота) — старт; Шундель (6), Закурдаев (3), Шевченко (2), Мироненко.

Мавпы: Бояркин (0 + 3 потери), Кольченко (25), Конев (9 + 11 подборов), Липовцев (12), Дэвис (12 + 8 подборов) — старт; Беллфилд (14 + 5 подборов + 3 передачи), Конате (2 + 7 подборов), Кобец (2), Ткаченко.

Счет в серии — 0:2.

Третий поединок финала, который может стать последним в серии, состоится во вторник, 1 мая в Черкассах. Начало в 16:00.

Напомним, что в среду, 25 апреля, в Суперлиге Пари-Матч в "бронзовой" серии во второй игре серии до трех побед "Химик" обыграл МБК "Николаев".