Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Черкаськи Мавпы" добыли вторую победу в финале ЧУ Суперлиги Пари-Матч

603Читать новость на украинском

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" выиграл во втором матче финальной серии до трех побед чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Максима Михельсона в гостях обыграли "Днепр" - 76:72.

Повторный поединок "золотой" серии проходил по такому же сценарию, как и предыдущая игра, в которой победу также праздновали черкасщане.

Гости уверенно начали встречу, к середине первой четверти лидируя в счете. Конев на пару с Липовцевым доминировали на паркете, но уже во второй десятиминутке днепряне перевернули игру. Отличная игра Шунделя позволила его команде выйти в перед и держать лидерство весь временной отрезок.

После большого перерыва ситуация повторилась. Мощный рывок "Мавп" сменился провалом в защите в концовке третьей четверти, но до перелома дело не дошло. Баскетболисты из Черкасс взвинтили темп, плотно заиграли в защите и за 2 минуты до конца четвертой десятиминутки вели в счете +9.

Казалось, что у "Днепра" закончились силы и гости легко добудут вторую победу, но подопечные Дениса Журавлева нашли второе дыхание, и совершив рывок 9:0, смогли за минуту сравнять счет.

Концовка вышла настоящей игрой нервов, где лучше себя проявили "Мавпы".

Новости
Финал чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч: результаты и расписание трансляций

"Днепр" — "Черкаськи Мавпы" - 72:76 (20:17, 14:16, 20:18, 18:25)

Днепр: Вильховецкий (8 + 4 подбора + 4 передачи), Сизов (0 + 3 подбора + 3 передачи), Ревзин (11 + 4 подбора), Глебов (15 + 5 подборов), Тимофеенко (27 + 10 подборов + 4 блок-шота) — старт; Шундель (6), Закурдаев (3), Шевченко (2), Мироненко.

Мавпы: Бояркин (0 + 3 потери), Кольченко (25), Конев (9 + 11 подборов), Липовцев (12), Дэвис (12 + 8 подборов) — старт; Беллфилд (14 + 5 подборов + 3 передачи), Конате (2 + 7 подборов), Кобец (2), Ткаченко.

Счет в серии — 0:2.

Третий поединок финала, который может стать последним в серии, состоится во вторник, 1 мая в Черкассах. Начало в 16:00.

Напомним, что в среду, 25 апреля, в Суперлиге Пари-Матч в "бронзовой" серии во второй игре серии до трех побед "Химик" обыграл МБК "Николаев".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по баскетболу" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат Украины по баскетболу
Место
УкраинаДнепр
Объекты
Черкаськи МавпыБК Днепр
Поделиться в Facebook

Наши блоги