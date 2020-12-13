"Днепр" – "Будивельник": анонс Суперлиги Париматч 13 декабря

В воскресенье, 13 декабря, в Украине состоятся очередные два поединка национального баскетбольного первенства в Суперлиге Париматч.

В Днепре местная одноименная команда примет киевский "Будивельник" (14:00), а БК "Тернополь" дома сразится с МБК "Николаев" (16:00).

"Днепр" – "Будивельник"

"Днепр", КСК "Шинник"

Начало – 14:00

Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ

"Днепр" – "Киев". Спортивное противоборство двух городов, привлекает огромное внимание в любом виде. В баскетболе текущего сезона команды по-разному начинали борьбу.

Днепряне форсировали кондиции под квалификацию Лиги чемпионов. Однако одними из первых столкнулись с коронавирусом. Киевляне вскочили практически в последний момент в состав Суперлиги нового сезона. С тех пор команда успела переболеть всем составом и добавить усиления в свои ряды.

В октябре киевляне начинали выступления в Суперлиге домашним поединком с днепрянами. Тогда "Днепр" без проблем одержал победу. Впрочем этот раз к "Днепру" приехал уже другой "Будивельник".

"Тернополь" – "Николаев"

Тернополь, ФОК

Начало – 16:00

Трансляция – Обозреватель ТВ, YouTube ФБУ

В Тернополе будут искать утешения неудачники предыдущих матчей. Хозяева в достаточно равной борьбе уступили в конце матча "Черкаським Мавпам". Николаевцы проиграли на выезде лидеру чемпионата "Киев-Баскету".

Тернопольчане убедительно победили в Николаеве в первом матче сезона в октябре – 106:68.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свои победы в Суперлиге Париматч добыли "Химик" и "Прометей.