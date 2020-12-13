"Днепр" – "Будивельник": анонс Суперлиги Париматч 13 декабря
В воскресенье, 13 декабря, в Украине состоятся очередные два поединка национального баскетбольного первенства в Суперлиге Париматч.
В Днепре местная одноименная команда примет киевский "Будивельник" (14:00), а БК "Тернополь" дома сразится с МБК "Николаев" (16:00).
"Днепр" – "Будивельник"
"Днепр", КСК "Шинник"
Начало – 14:00
Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ
"Днепр" – "Киев". Спортивное противоборство двух городов, привлекает огромное внимание в любом виде. В баскетболе текущего сезона команды по-разному начинали борьбу.
Днепряне форсировали кондиции под квалификацию Лиги чемпионов. Однако одними из первых столкнулись с коронавирусом. Киевляне вскочили практически в последний момент в состав Суперлиги нового сезона. С тех пор команда успела переболеть всем составом и добавить усиления в свои ряды.
В октябре киевляне начинали выступления в Суперлиге домашним поединком с днепрянами. Тогда "Днепр" без проблем одержал победу. Впрочем этот раз к "Днепру" приехал уже другой "Будивельник".
"Тернополь" – "Николаев"
Тернополь, ФОК
Начало – 16:00
Трансляция – Обозреватель ТВ, YouTube ФБУ
В Тернополе будут искать утешения неудачники предыдущих матчей. Хозяева в достаточно равной борьбе уступили в конце матча "Черкаським Мавпам". Николаевцы проиграли на выезде лидеру чемпионата "Киев-Баскету".
Тернопольчане убедительно победили в Николаеве в первом матче сезона в октябре – 106:68.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свои победы в Суперлиге Париматч добыли "Химик" и "Прометей.