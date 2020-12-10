"Динамо" в Лиге Европы: названы потенциальные соперники киевского клуба

Киевское "Динамо", заняв третье место в группе G Лиги чемпионов, весной продолжит выступление в Лиге Европы.

Соперником столичных футболистов станут сеянные команды: двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре команды с самым высоким рейтингом, вылетевшие из Лиги чемпионов.

Заключительные матчи 6-го тура ЛЕ пройдут 10 декабря в 22:00, но на момент написания новости уже известны 8 клубов, которые во время жеребьевки могут попасться украинцам.

Это три клуба из Лиги чемпионов ("Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Аякс" (Нидерланды), а также пять клубов, которые гарантировали себе первые места в группах Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Арсенал" (Лондон), "Вильяреал" (Испания), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Хоффенхайм" (Германия).

"Шахтер" не может стать соперником "Динамо", так как на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА разводит команды из одной федерации.

Процедура жеребьевки состоится в швейцарском Ньоне 14 декабря. Первая встреча стадии плей-офф запланирована на 8 февраля 2021 года. Ответный матч – 25 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, заключительная игра 6-го тура Лиги чемпионов для "Динамо" завершилась победой над венгерским "Ференцварошем" (1:0).