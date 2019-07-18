"Детройт Пистонс" отметил игру украинца Михайлюка шикарным видео

"Детройт Пистонс" вместе с украинским защитником Святославом Михайлюком в 1/4 финала Летней лиги НБА крупно уступил "Бруклин Нетс" – 85:105 и прекратили выступление в турнире.

Однако вдохновенная игра украинского баскетболиста не осталась незамеченной и его клуб подготовил видеонарезку лучших моментов игрока на официальной странице в Твиттере.

Svi's up next as we recap our Summer League run.



See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 17 липня 2019 р.

Святослав Михайлюк закончил дебютный сезон в НБА, набрав в среднем 3,2 очка, сделав 0,9 подбора и 0,9 передачи за 10,5 минут на площадке. Он принял участие в 42 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Украины и клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк посетил школу "Черкаських Мавп", воспитанником которой является.

Атакующий защитник провел встречу с юными игроками, на которой прошла тренировка, а также пообщался с баскетболистами. По словам Михайлюка, он был удивлен количеством молодых спортсменов, которые пришли в Дворец спорта "Будивельник".

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