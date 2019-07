"Детройт Пистонс" отметил игру украинца Михайлюка шикарным видео

"Детройт Пистонс" вместе с украинским защитником Святославом Михайлюком в 1/4 финала Летней лиги НБА крупно уступил "Бруклин Нетс" – 85:105 и прекратили выступление в турнире.

Однако вдохновенная игра украинского баскетболиста не осталась незамеченной и его клуб подготовил видеонарезку лучших моментов игрока на официальной странице в Твиттере.

Svi's up next as we recap our Summer League run.



See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF