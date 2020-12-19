'Детройт' хочет продлить контракт с украинцем Михайлюком

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт Пистонс" и украинец Святослав Михайлюк взаимно заинтересованы в продлении договора, сообщает basket.com.ua со ссылкой на HoopsHype.

Баскетболист сборной Украины имеет право получить новый контракт с максимальной зарплатой 53,76 миллиона долларов в течение четырех лет. В сезоне-2019/2020 воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, реализовал 40,4% трехчоковых. Вероятно, "Детройт" не станет предлагать Святославу максимальные деньги, хотя украинский баскетболист может получить крупный договор.

Если обе стороны не согласятся на продление до конца сезона, Михайлюк получит право на квалификационное предложение на сумму 2,12 миллиона долларов, что сделает его ограниченно свободным агентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк помог команде одержать победу в предсезонном матче НБА против "Вашингтон Уизардс" со счетом 97:86.

Святослав начинал карьеру в детском и юношеском составах "Черкаських Мавп", успешные выступления за которые позволили ему дебютировать в Суперлиге Украины в 2012 году. В том сезоне он принял участие в трех поединках за клуб.

Михайлюк впервые сыграл за национальную сборную в 2014-м, а в 2016-м стал самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В том же 2014-м наш соотечественник получил приглашение из США и начал выступать за одну из самых сильных университетских команд страны – "Канзас Джейхокс". Яркая игра Святослава дала ему возможность подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА в 2018 году.

После года в клубе его обменяли в "Детройт", где в сезоне 2019/20 он сумел закрепиться в основном составе. Перед началом НБА 2020/21 с ним продлили контракт на год.