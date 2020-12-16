Данк украинца признали лучшим моментом в истории финалов мирового тура по баскетболу 3х3

Слэм-данк известного украинского баскетболиста Дмитрия Smoove Кривенко признали лучшим моментом в истории финалов FIBA 3x3 World Tour.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), он выполнил этот фантастический трюк во время конкурса в финале сезона 2019 в японской Уцуномии. Отмечается, что по итогам голосования наш соотечественник занял второе место, но именно его данк возглавил список самых ярких моментов.

В 2016 и 2018 годах Кривенко дважды выигрывал конкурс данков на чемпионатах мира по баскетболу 3х3 в составе сборной Украины.

Напомним, что ранее он стал первым украинцем, которого взяли в легендарную развлекательную команду "Harlem Globetrotters". Она существует уже 97 лет, а ее шоу состоят из спортивных и театральных элементов.

В одном из видео, которое появилось на YouTube-канале Trick Shot Cop, Кривенко поиграл в баскетбол с прохожими и показал зрителям социальной сети сложные трюки.

Как сообщал OBOZREVATEL, слэм-данк украинца Ивана Ткаченко вошел в тройку лучших моментов баскетбола 3х3 в 2019 году.