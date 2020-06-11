Международная федерация баскетбола (ФИБА) открыла на своем сайте голосование по определению лучшего данка десятилетия.

Конкурс является достаточно масштабным. Вниманию болельщиков представлен 32 данка из всех крупнейших международных соревнований с участием сборных с 2010 по 2020 год.

В голосовании принимают участие данки из всех континентальных зон: Америки, Европы, Африки и Азии с Океанией.

В зоне Европы среди претендентов есть данк украинца Ивана Ткаченко в матче чемпионата мира по баскетболу 3х3 среди команд U-23 против Катара. По итогам соревнований сборная Украины завоевала "серебро", а данк Ткаченко возглавил видео Хайлайт чемпионата мира.

В четвертьфинале европейской зоны голосования данк Ткаченко соревнуется с моментом немца Даниэля Тайса на чемпионате Европы 2017 против французов.

Поддержать нашего соотечественника можно по этой ссылке.

Сначала перейдите к полному списку пар

Выберите в зоне Европы пару с участием нашего Ивана Ткаченко

Поддержите украинца

Голосование продлится до 28 июня. Первый этап завершится через четыре дня. В финале сойдутся четыре победителя континентальных зон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года слэм-данк Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!