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11 июня • обновлено в 20:26
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Данк украинца Ивана Ткаченко может стать лучшим в десятилетии

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) открыла на своем сайте голосование по определению лучшего данка десятилетия.

Конкурс является достаточно масштабным. Вниманию болельщиков представлен 32 данка из всех крупнейших международных соревнований с участием сборных с 2010 по 2020 год.

В голосовании принимают участие данки из всех континентальных зон: Америки, Европы, Африки и Азии с Океанией.

В зоне Европы среди претендентов есть данк украинца Ивана Ткаченко в матче чемпионата мира по баскетболу 3х3 среди команд U-23 против Катара. По итогам соревнований сборная Украины завоевала "серебро", а данк Ткаченко возглавил видео Хайлайт чемпионата мира.

В четвертьфинале европейской зоны голосования данк Ткаченко соревнуется с моментом немца Даниэля Тайса на чемпионате Европы 2017 против французов.

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Данк украинца борется за звание лучшего в десятилетии

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Данк украинца борется за звание лучшего в десятилетии

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Данк украинца борется за звание лучшего в десятилетии

Голосование продлится до 28 июня. Первый этап завершится через четыре дня. В финале сойдутся четыре победителя континентальных зон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года слэм-данк Ткаченко вошел в топ-10 моментов баскетбола 3х3 в 2019 году по версии ФИБА, заняв в престижном рейтинге третье место.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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