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"Дал путь": украинская звезда НБА Михайлюк поблагодарил "Черкаськи Мавпы"

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Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк отметил огромный вклад в развитие своей карьеры клуба "Черкаськи Мавпы", воспитанником которого он является.

"Конечно, в моей карьере сыграл большую роль клуб "Черкаськи Мавпы", который помог мне стать тем, кем я являюсь на данный момент – игроком команды НБА. Конечно, мне помогли и болельщики, которые меня всегда поддерживают. И Михаил Бродский, который дал мне путь в НБА. Когда встал вопрос о моем отъезде заграницу, он поддержал это решение и помог мне всем, чем мог. На данный момент он президент Федерации баскетбола Украины. Считаю, что баскетбол в нашей стране развивается в правильном направлении", – сказал игрок "Детройт Пистонс" в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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"Детройт Пистонс" отметил игру украинца Михайлюка шикарным видео

Он также рассказал, какие цели себе ставит перед стартом своего второго сезона в самой престижной баскетбольной лиге планеты.

"Сейчас моя основная задача – закрепиться в НБА, найти свою роль в команде. Также мне нужно получить свой второй контракт. И дальше играть столько, сколько позволит мне мое тело, и выиграть НБА. Достичь максимального уровня, который только могу", – отметил Михайлюк.

Напомним, Святослав Михайлюк является воспитанником школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский. В структуре клуба он находился с 2006 по 2014 год. За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

ФБУ

В 2014 году Михайлюк поступил в Канзасский университет, где стал выступать за местную баскетбольную команду. 21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe во втором раунде драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов. 6 февраля "Лейкерс" обменяли нашего соотечественника в "Детройт" на легкого форварда Реджи Буллока. За "Пистонс" украинец провел лишь три матча, досрочно завершив сезон из-за травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк рассказал о работе с новым тренером сборной Украины по баскетболу Айнарсом Багатскисом.

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Тема
НБА
Персоны
Святослав Михайлюк Михаил Бродский
Теги
Черкаськи Мавпы Детройт Пистонс
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