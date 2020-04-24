Cyber Суперлига Пари-Матч: расписание полуфиналов 25 апреля

В субботу, 25 апреля, пройдет полуфинальная стадия первого киберспортивного турнира между украинскими профессиональными баскетболистами Cyber Суперлиги Пари-Матч.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), как и в предыдущем раунде, победителем станет тот, кто первым одержит две победы в серии.

Cyber Суперлига Пари-Матч ФБУ

В первом полуфинале встретятся защитник грецкого "Промитеаса" Александр Липовый, который играет за "Бостон Селтикс", и его коллега по амплуа из "Киев-Баскета" Юрий Кондраков, управляющий баскетболистами "Юты Джаз".

Во второй паре сойдутся еще один игрок "Киев-Баскета" Вячеслав Петров ("Лос-Анджелес Лейкерс") и представитель "Запорожья" Андрей Кожемякин ("Даллас Маверикс").

28 апреля участники полуфиналов проведут финал и матч за третье место.

Cyber Суперлига Пари-Матч ФБУ

Трансляцию турнира смотрите в прямом эфире на сайте и YouTube ФБУ, а также на сайте медиапартнера – телеканала XSPORT.

Расписание на 25 апреля:

12:00 Александр Липовый ("Бостон") – Юрий Кондраков ("Юта") 2 матча

13:00 Андрей Кожемякин ("Даллас") – Вячеслав Петров ("Лейкерс") 2 матча

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны результаты четвертьфинальных поединков Cyber Суперлиги Пари-Матч.