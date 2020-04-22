Cyber Суперлига Пари-Матч: расписание четвертьфиналов 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, пройдут четвертьфинальные поединки Cyber Суперлиги Пари-Матч – первого киберспортивного турнира среди украинских профессиональных баскетболистов.
На прошлой неделе состоялся групповой этап, по итогам которого в плей-офф вышли по два лучших геймера из каждой группы. Только два баскетболиста сумели пройти этот раунд без поражений – бигмэн "Прометея" Александр Антипов и защитник "Днепра" Максим Закурдаев. Они стали победителями групп C и D, соответственно. На стадии четвертьфиналов матчи будут продолжаться до двух побед одного из баскетболистов.
Cyber Суперлига Пари-Матч четвертьфиналы
ФБУ
Трансляцию турнира смотрите в прямом эфире на сайте и YouTube ФБУ, а также на сайте медиапартнера – телеканала XSPORT.
Расписание на 22 апреля:
16:00 Александр Липовый ("Бостон") - Роман Новиков ("Новый Орлеан") (2 матча);
17:00 Андрей Кожемякин ("Даллас") - Вадим Прокопенко ("Бруклин") (2 матча)
18:20 Александр Антипов ("Филадельфия") - Юрий Кондраков ("Юта") (2 матча)
19:20 Максим Закурдаев ("Голден Стейт") - Вячеслав Петров ("Лейкерс") (2 матча)
20:20 Время начала третьих матчей серий (при необходимости).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.
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