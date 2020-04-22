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22 апреля • обновлено в 15:11
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Cyber Суперлига Пари-Матч: расписание четвертьфиналов 22 апреля

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Сегодня, 22 апреля, пройдут четвертьфинальные поединки Cyber Суперлиги Пари-Матч – первого киберспортивного турнира среди украинских профессиональных баскетболистов.

На прошлой неделе состоялся групповой этап, по итогам которого в плей-офф вышли по два лучших геймера из каждой группы. Только два баскетболиста сумели пройти этот раунд без поражений – бигмэн "Прометея" Александр Антипов и защитник "Днепра" Максим Закурдаев. Они стали победителями групп C и D, соответственно. На стадии четвертьфиналов матчи будут продолжаться до двух побед одного из баскетболистов.

Cyber Суперлига Пари-Матч четвертьфиналы

Cyber Суперлига Пари-Матч четвертьфиналы

ФБУ

Трансляцию турнира смотрите в прямом эфире на сайте и YouTube ФБУ, а также на сайте медиапартнера – телеканала XSPORT.

Расписание на 22 апреля:

16:00 Александр Липовый ("Бостон") - Роман Новиков ("Новый Орлеан") (2 матча);

17:00 Андрей Кожемякин ("Даллас") - Вадим Прокопенко ("Бруклин") (2 матча)

18:20 Александр Антипов ("Филадельфия") - Юрий Кондраков ("Юта") (2 матча)

19:20 Максим Закурдаев ("Голден Стейт") - Вячеслав Петров ("Лейкерс") (2 матча)

20:20 Время начала третьих матчей серий (при необходимости).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Киберспорт Суперлига
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