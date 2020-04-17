Cyber Суперлига Пари-Матч: расписание 17 апреля
17 апреля стартует дебютный киберспортивный турнир Cyber Суперлига Пари-Матч, в рамках которого 12 игроков национальной сборной Украины и Суперлиги Пари-Матч начнут борьбу за звание лучшего в баскетбольном симуляторе NBA 2k20.
Напомним, что участники разделены на четыре группы по три игрока в каждой. Игроки, занявшие первое и второе место в своих группах, выйдут в плей-офф.
Трансляцию турнира смотрите в прямом эфире на сайте и YouTube ФБУ, а также на сайте медиапартнера – телеканала XSPORT.
Расписание матчей 17 апреля:
16:00. Александр Липовый ("Бостон") – Вадим Прокопенко ("Бруклин")
16:40. Иссуф Санон ("Майами") – Андрей Кожемякин ("Даллас")
17:20. Артем Пустовой ("Денвер Наггетс") – Вячеслав Петров ("Лейкерс")
18:00. Юрий Кондраков ("Юта") – Александр Кобец ("Милуоки")
18:40. Игорь Бояркин ("Клипперс") – Александр Липовый ("Бостон")
19:20. Роман Новиков ("Новый Орлеан") – Иссуф Санон ("Майами")
20:00. Александр Антипов ("Филадельфия") – Артем Пустовой ("Денвер")
Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил уровень Cyber Суперлиги Пари-Матч.