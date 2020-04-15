Cyber Суперлига Пари-Матч: игрок "Черкаських Мавп" оценил турнир

15 апреля исполнилось 24 года воспитаннику "Черкаських Мавп" Александру Кобцу.

Пресс-служба клуба пообщалась с Александром о том, как он будет праздновать в условиях карантина, как готовится к важному турниру по киберспорту и что он думает о прошедшем сезоне.

- Саша, прими поздравления от нас с днем рождения! Однозначно в таких условиях, как в этом году, праздновать тебе еще не приходилось. Как это будешь делать в карантин?

- Благодарю, очень приятно! Никаких массовых мероприятий проводить не будем. Все просто и без какого размаха. Мы же в ситуации, когда не до громких празднований. Встречу этот День рождения исключительно в семейном кругу.

- Фактически через несколько дней стартует Cyber Суперлига Пари-Матч. Ты будешь представлять "Черкаськи Мавпы". Расскажи об этом. Как готовишься?

- Подобных кибертурниров между профессиональных баскетболистов в Украине еще не было. Я считаю, это очень круто, у нас есть возможность испытать себя в несколько новом качестве. Да, это тоже баскетбол, правила те же, но ты должен играть виртуально. Думаю, что без карантина у нас турнира не было бы, ведь мы были бы в разгаре плей-офф. Сейчас у каждого из нас много свободного времени и довольно большое количество ребят из сборной и Суперлиги играет на PS. Лично я сейчас провожу много времени у консоли и стараюсь улучшить свои навыки.

- Сколько лет играешь в NBA2К? Когда впервые брал в руки джойстик думал, что придется играть когда на профи уровне?

- Я точно знаю, что это было еще со времени первых появлений 2KNBA. Тогда я брал к рукам не джойстик, а клавиатуру. Точно даже не помню, кажется, это был 2012-й. Тогда звездой в игру добавили Джордана, я помню. Мы с братом на компьютере еще играли, я играл на клавиатуре, а брат на джойстике, прикольные времена были. Даже не думал, что я буду когда играть в профессиональном турнире, но если выпала такая возможность, то есть прекрасная возможность попробовать. С удовольствием определим с ребятами сильнейшего.

- Со многими ребятами играл уже товарняки, как считаешь, кто фаворит и какие у тебя шансы быть в призах?

- Да, мы в течение последней недели частенько организуем товарищеские турниры, у нас есть организационная группа ФБУ, где каждый в свободное время может предложить сыграть и проходит товарищеский матч онлайн. Я уже почти со всеми сыграл, примерно знаю силы каждого. Думаю, фаворитом может быть либо Андрей Кожемякин, или Юра Кондраков, они больше проводят времени в этой игре. Но уверен, что шансы есть у каждого. Мы все профессиональные баскетболисты и знаем много нюансов и сильные стороны игры, команд и игроков, поэтому прогрессировать можно очень быстро. Трудно сказать, кто будет чемпионом. У меня тоже есть шансы выиграть, но это будет очень сложно В плей-офф будут серии до двух побед, а матчи будут идти подряд и там может быть все что угодно. Точно знаю, что будет интересно и напряженно.

- Карантин проводишь в Черкассах? Чем, кроме PlayStation, занимаешь себя дома, как проводишь время?

- Да, сейчас в Чекасах на карантине. Проводим с женой это время фактически в самоизоляции. Редко выходим из дома. Раз в два дня выходим в магазин, и один или два раза в неделю выходим на улицу, чтобы погулять, при этом обязательно держим дистанцию. Это важное условие и оно должно выполняться большинством людей. К сожалению, многие не придерживаются карантина и тем самым отправляют себя и других людей, с которыми контактируют в зону риска.

Кроме PS стараюсь проводить время с пользой, занимаюсь саморазвитием, читаю книги. Сейчас у нас у всех есть время переосмыслить себя и попробовать в домашних условиях изучить что-то новое, возможно программирования, возможно другой язык. Сейчас появилось много времени, но всем нам нужно научиться использовать его правильно.

- Для тебя, как ни для кого болезненным выглядит карантин. После долгой паузы из-за травмы ты наконец вернулся в баскетбол, но уже в нем возникла пауза. Ты сыграл два матча и скорее всего пропустишь из-за этого около полугода. Что об этом думаешь?

- Да, очень жаль, что после травмы я сыграл только две игры. Но я не падаю в отчаяние, с большим желанием жду следующего сезона. Если будут варианты летом сыграть в каком-то зарубежном чемпионате, в случае их обновления, обязательно воспользуюсь этим. Очень надеюсь, что эта ситуация с пандемией закончится быстрее.

- Как можешь оценить сезон для "Черкаських Мавп", кроме осадка, потому что он получился не совсем полноценным?

- Вообще наш сезон был очень интересным, у нас были хорошие игроки, прекрасная атмосфера и командный дух. Без плей-офф этот чемпионат, как незакрытый гештальт, ведь в матчах на вылет любая команда может выстрелить и фавориты могут проиграть аутсайдерам. По ходу сезона у нас, как всегда, было много травм, но перед решающим этапом вырисовывался боевой состав, все имели вылечиться, кроме Ейрингтона, который получил тяжелую травму. Думаю, в плей-офф мы бы показали хороший и конкурентный баскетбол, но уже об этом говорить, это невозможно, потому полноценного анализа сезона сделать не могу. Будем ждать новый и доказывать свои возможности уже в нем!

Анкета Александра Кобца в условиях карантина:

Посоветуй фильм – "Заражение"

Любимый актер – Уилл Смит

Посоветуй книгу – Гарри Поттер

Игру в которую посоветуешь сыграть – NBA2K

Музыкальный исполнитель – The Weekend

Баскетбольный матч с твоим участием – Финальная игра серии Суперлиги-2018

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