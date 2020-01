Чудовищные последствия: появились новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта

Американское издание FOX Sports опубликовало новые фото с места крушения вертолета, в котором 26 января погиб легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Анонимный фотограф, который случайно оказался на месте трагедии, передал журналистам FOX Sports два снимка, на которых видно чудовищные последствия трагедии. Обломки воздушного судна объяты сильным пламенем. По словам свидетеля, вертолет разлетелся на множество мелких деталей, которые усыпали склон горы.

"Мы с моим другом были обеспокоены собственной безопасностью, но все же решили подойти ближе к месту крушения в надежде помочь, но совершенно точно было понятно, что выживших не было. В тот момент мы даже не осознавали, что на борту находился Коби Брайант", – рассказал фотограф. Он добавил, что его друг набрал 911 и сообщил о трагедии.

Кроме того, стало известно, что с места трагедии начали извлекать тела жертв. При этом тела трех жертв остаются неопознанными. Их идентификация займет несколько дней. Останки Коби Брайанта уже вывезены со склона, в ближайшее время они будут тщательно изучены патологоанатомами.

Напомним, жертвами авиакатастрофы стали девять человек. Полный список был опубликован накануне.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



