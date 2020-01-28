Чудовищные последствия: появились новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта

Американское издание FOX Sports опубликовало новые фото с места крушения вертолета, в котором 26 января погиб легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.
Анонимный фотограф, который случайно оказался на месте трагедии, передал журналистам FOX Sports два снимка, на которых видно чудовищные последствия трагедии. Обломки воздушного судна объяты сильным пламенем. По словам свидетеля, вертолет разлетелся на множество мелких деталей, которые усыпали склон горы.
место крушения вертолета Коби Брайанта
FOX Sports
"Мы с моим другом были обеспокоены собственной безопасностью, но все же решили подойти ближе к месту крушения в надежде помочь, но совершенно точно было понятно, что выживших не было. В тот момент мы даже не осознавали, что на борту находился Коби Брайант", – рассказал фотограф. Он добавил, что его друг набрал 911 и сообщил о трагедии.
место крушения вертолета Коби Брайанта
FOX Sports
Кроме того, стало известно, что с места трагедии начали извлекать тела жертв. При этом тела трех жертв остаются неопознанными. Их идентификация займет несколько дней. Останки Коби Брайанта уже вывезены со склона, в ближайшее время они будут тщательно изучены патологоанатомами.
Напомним, жертвами авиакатастрофы стали девять человек. Полный список был опубликован накануне.
Kobe Bryant— Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020
Gianna Bryant
John Altobelli- Father of Alyssa
Keri Altobelli- Mom of Alyssa
Alyssa Altobelli- Mamba Teammate
Christina Mauser- Coach
Sarah Chester- Mom of Payton
Payton Chester- Mamba Teammate
Ara Zobayan- Pilot
(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Так же была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
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