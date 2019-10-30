Черкаськи Мавпы нанесли лидеру первое поражение в Суперлиге Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" в регулярном сезоне чемпионата страны в Суперлиге Пари-Матч дома обыграли "Прометей" 90:85.

Команда Максима Михельсона нанесла команде из Каменского первое поражение в истории в высшем дивизионе Украины! Молодые игроки из Черкасс вместе с Райтом сегодня были в огне.

Лучшие свои матчи в баскетболе 5х5 провели Игорь Сергеев и Никита Руслов, не стушевались перед именитыми соперниками.

Довольно неожиданно хозяева паркета лучше начали матч и дали забить Прометей в свое кольцо только 5 баллов за стартовые 5 минут матча. Черкащане же на тот момент имели уже 11 после трех от Попова.

Во второй части периода Прометей несколько сократила отставание, однако дальше чрезвычайно удачно сыграла молодежь Мавп, которые не только не дали соперникам сравнять счет, но и сумели организовать небольшой отрыв.

Вторая четверть началась также с активностей от молодых исполнителей Черкасс: сначала Иван Ткаченко попал три, а через несколько секунд Сергеев чрезвычайно эффектно заблокировал бросок одного из лучших игроков команды соперника – Майкла Майерса. Далее уже опытный Попов забил очередной дальний в кольцо Прометея и это +14 для Мавп.

В дальнейшем игра несколько успокоилась и на последних минутах гости часть баллов отставание отыграли – 43:36.

Во второй половине хозяева паркета вновь побежали в атаку, а после перехвата и попадание от Беликова разница в счете составила уже 15 баллов.

Лишь в последней десятиминутке гости сумели начать отыгрываться в счете, но железные нервы опытного Хаджифейзовича, который попал 4 из 6 штрафных на последних секундах позволили Мавпам нанести Прометею первое поражение в сезоне, да и в целом истории в высшем дивизионе страны.

Черкаськи Мавпы - Прометей 90:85 (23:17, 20:19, 24:21, 23:28)

Черкаськи Мавпы: Попов (8 + 9 передач), Руслов (11 + 5 подборов + 5 передач), Беликов (19), Райт (24 + 7 подборов), Хаджифейзович (12 + 3 перехвата) - старт; Ткаченко (9 + 6 подборов + 4 потери), Сергеев (5 + 2 блок-шота), Бондаренко (2).

Прометей: Лукашов (14 + 7 передач), Трент (18 + 4 передачи + 3 перехвата + 6 потерь), Миллер (10 + 8 подборов), Мальчевский, Майерс (25 + 15 подборов + 5 перехватов) - старт; Сидоров (8), Антипов (6), Конате (4), Месяц, Унгурян.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч проиграл дома "Днепру" 73:80.

18 октября лавным событием игрового дня стало поражение чемпиона "Химика" от новичка лиги "Прометея".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!