"Черкаськи Мавпы" вырвали драматичную победу в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся перенесенный поединок в Суперлиге Пари-Матч."Черкаськи Мавпы" в драматичной борьбе обыграли МБК "Николаев" - 83:75.

Команда Максима Михельсона находилась в половине секунды от третьего подряд поражения от "корабелов", но Руслан Отверченко сумел перевести встречу в Николаеве в овертайм и дожать соперника в дополнительной пятиминутке.

МБК Николаев - Черкаськи Мавпы ФБУ

МБК Николаев – Черкасские Мавпы 75:83 ОТ (18:16, 7:20, 27:14, 15:17 8:16)

МБК Николаев: Зотов (4 + 8 подборов + 3 перехвата), Попов (4), Омоэра (18), Онуфриев (13 + 7 подборов), Аникиенко (1 + 2 блок-шота) – старт; Адедиран (16 + 10 подборов), Тонченко (7), Давидюк (5), Хохоник (5), Мусиенко (4), Жуковский, Бобров.

Черкасские Мавпы: Бояркин, Отверченко (22 + 4 передачи + 2 блок-шота), Кольченко (13), Липовцев (14 + 5 подборов), Коукли (4 + 5 подборов) – старт; Чумаков (17 + 14 подборов), Янг (10 + 4 передачи), Скапинцев (2), Ткаченко (1), Никс.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 марта "Черкаськи Мавпы" проиграли "Николаеву" в Суперлиге Пари-матч.

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