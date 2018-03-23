Синхронная победа лидеров: результаты Суперлиги Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу стартовал предпоследний матч-день регулярного сезона. В четырех городах нашей страны состоялись четыре поединка Суперлиги Пари-Матч.

Центральный поединок тура прошел в Киеве, где чемпион Украины "Будивельник" разобрался с вице-чемпионом, южненским "Химиком" - 86:81.

Уверенно проведя первые 15 минут игры столичные баскетболисты расслабились, пропустив мощный рывок гостей 16:3. Лишь после перерыва Владимир Коваль смог реанимировать своих подопечных, которые мощной игрой под щитами вернули себе преимущество и довели матч до победы.

"Будивельник" — "Химик" 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19)

"Будивельник": Дугат (22 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (11 + 6 передач), Крутоус (15 + 6 подборов), Дроздов (8 + 6 подборов), Сандул (6 + 5 подборов) — старт; Анисимов (10 + 4 передачи), Винтоняк (6), Месяц (4), Зотов (4 + 5 передач).

"Химик": Колтер (12 + 6 передач), Сивир (4), Мальчевский (9), Павлов (15 + 7 подборов), Антипов (4) — старт; Эрианс (13), Петров (10 + 13 подборов + 6 передач), Рябчук (9), Марченко (5), Сидоров (0 + 4 передачи).

Не имел проблем с соперником и досрочный победитель регулярного первенства - "Днепр". Днепровские баскетболисты переиграли "Николаев".

"Днепр" — МБК "Николаев" 80:72 (23:8, 16:8, 20:34, 21:22)

"Днепр": Вильховецкий (5), Мишула (16 + 4 подбора + 4 передачи + 5 потерь), Ревзин (18), Глебов (4 + 6 подборов + 4 передачи + 5 потерь + 3 перехвата), Тимофеенко (12 + 6 подборов + 5 передач) — старт; Загреба (4), Шундель (7), Шевченко (7), Закурдаев (5), Шевченко (6 + 6 подборов), Сизов (3 + 12 подборов).

"Николаев": Тонченко (3 + 3 перехвата), Иванов (9), Носков (7 + 6 передач), Онуфриев (9 + 6 подборов), Кушниров (6 + 5 подборов) — старт; Аникиенко (7 + 5 подборов), Жуковский (3 + 6 подборов), Давидюк (18), Бобров, Мусиенко (6), Хохоник (2), Попов (2).

Третья команда первенства, "Черкаськи Мавпы", добыла уверенную победу над одесской "БИПОЙ" - 88:72.

Хозяева лидировали с первой минуты по последнюю, в заключительной четверти не позволив разнице в счете быть меньше 10 пунктов. Огромный вклад в победу своей команды внес баскетболист сборной Украины Александр Кольченко.

"Черкаськи Мавпы" — "БИПА" 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15)

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (8 + 6 передач), Кольченко (27 + 4 передачи), Ткаченко (4 + 7 подборов), Липовцев (9 + 5 подборов), Дэвис (11) — старт; Кобец (16 + 5 подборов), Беллфилд (6), Конате (4), Руслов (3), Скапинцев (0 + 4 подбора), Нагорный.

"БИПА": Артамонов (6 + 5 подборов + 7 передач + 4 потери), Беликов (14), Эфианайи (3 + 5 потерь), Кривцов (12), Блаус (11 + 8 подборов + 6 передач) — старт; Луценко (10), Тищенко (3), Прокопенко (3), Ноффле (10 + 7 подборов + 4 передачи), Балабан.

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В Харькове местный "Политехник" неожиданно проиграл гостям из "Запорожья" - 81:96. Уверенно начав встречу, подопечные Тимура Арабаджи выиграли первую четверть 26:16, после чего просто остановились. Гости взвинтили темп, стали попадать дальние броски и переломили ход поединка.

"Политехник" — БК "Запорожье-ZOG" 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23)

"Политехник": Йованович (8 + 7 передач), Козлов (24), Барнс (22 + 4 подбора + 6 передач), Рочняк (8 + 8 подборов), Вуйович (9) — старт; Колотилов (5), Рудаков (3), Кузнецов (2), Савченко, Чугунов.

"Запорожье": Ткачук (7 + 6 передач), Щепкин (29), Овдеенко (7 + 7 подборов), Никитин (18), Анисимов (7 + 9 подборов) — старт; Буц, Ворник (5), Теряник (5), Кожемякин (14 + 8 подборов + 5 потерь), Кондраков (4).

Напомним, что 25 марта "Мавпы" сыграют свой заключительный поединок в регулярном сезоне. Дальше плей-офф, который стартует 29 марта.

Напомним, что ранее баскетболист сборной Украины объявил об уходе из клуба НБА.