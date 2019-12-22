"Черкаськи Мавпы" сенсационно проиграли в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 22 декабря, проходят очередные поединки второго круга регулярного первенства страны.

Играя в восемь игроков, БК "Запорожье" наказал "Черкаськи Мавпы" за слишком медленный старт матча - 85:80.

У "Запорожья" к травмированным Кожемякину и Шевченко добавились лидеры команды Рэндольф и Симмонс, а уже по ходу второй четверти хозяева потеряли и Дмитрия Липовцева, который также получил повреждения.

Все это не помешало команде Плеханова выиграть первую половину со счетом 50:30. Хозяева реализовали 9 из 15 трехочковых, причем капитан команды Андрей Мироненко забросил 5 дальних атак при 100% точности. При этом запорожцы доминировали на щитах, имели гораздо лучше процент реализации, сделали больше результативных передач и вдвое меньше потерь, чем у "Мавп", которые не были похожи сами на себя.

Коллектив Максима Михельсона провел едва не самый плохой игровой отрезок в сезоне: 30 очков за половину, 20% реализации бросков с игры и 10 потерь в матче против далеко не полноценного состава запорожцев отправили гостей в раздевалку с 20 очками отставания.

Потери у "Запорожья" продолжились уже в третьей четверти, когда за 5 персональных фолов игру досрочно завершил Столлворт, 18 очков и 9 ассистов которого были важным вкладом в преимущество хозяев. "Мавпы", в свою очередь, сумели проснуться после большого перерыва и, воспользовавшись потерями соперника, сократили отставание до 9 очков.

Уже на второй минуте заключительной четверти "Запорожье" из-за перебора фолов потерял и Антона Буца - в распоряжении Валерия Плеханова осталось 5 игроков! И даже на этом проблемы для Плеханова не завершились - из-за рассечения в конце матча площадку вынужден был оставить Илья Немцу, вместо которого "на одной ноге" на заключительные минуты вышел Дмитрий Липовцев. Ну а "Мавпы" тем временем делали все, чтобы дожать обескровленного соперника и в заключительную минуту соперники входили по 6 очков преимущества хозяев. Невероятно, но "Запорожье" удержало преимущество!

Оставшись с Михеевым, Титовым, Мироненко, Сандулом и травмированным Липовцевым на площадке коллектив Валерия Плеханова, несмотря на множество потерь и ошибок, сохранила победный счет, одержав победу в наиболее драматичном матче сезона.

БК "Запорожье" — "Черкаськи Мавпы" 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)

Запорожье: Сталлворт (18 + 9 передач), Титов (17 + 4 подбора + 4 передачи + 6 потерь), Мироненко (27), Липовцев (7), Сандул (9 + 16 подборов) — старт; Немцу (2), Михеев (0 + 4 подбора), Буц (5 + 4 подбора).

Мавпы: Попов (10 + 4 перехвата), Воевода (6), Беликов (23 + 9 подборов), Райт (10 + 10 подборов + 6 передач), Сергеев (3) — старт; Кольченко (11), Ткаченко (5), Руслов (2), Хаджифейзович (10 + 6 подборов), Конев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря действующий чемпион страны - южненский "Химик" - дома обыграл "Запорожье" (92:84), а "Прометей" в гостях проиграл с БК "Одессе" (79:81).

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