"Черкаськи Мавпы" разобрались с "Политехником" в Суперлиге Пари-Матч

"Черкаськи Мавпы" обыграли "Политехник" на выезде в поединке Суперлиги Пари-Матч. Встреча на ФСК "Локомотив" завершилась со счетом 76:91.

Гости сполна воспользовались усталостью "Политехника", который два дня назад провел непростой поединок против "Киев-Баскета". Более свежие "Мавпы" очень быстро завладели игровой инициативой и, обеспечив себе комфортное преимущество, постепенно увеличивали отрыв от соперника. Прекрасные действия в атаке Александра Кольченко обеспечили черкасщанам двухзначную разницу во второй десятиминутке, хотя "Политехник" несколько раз включался в борьбу и сокращал отставание.

Политехник - Черкаськи Мавпы ФБУ

После большого перерыва гости потеряли концентрацию, чем тут же воспользовались харьковчане. Хозяева приблизились к чемпиону Украины до 5 очков, однако потери мяча "Политехником" в атаке подарили шанс "Мавпам" снова оторваться от соперника.

В концовке встречи черкасщане продолжали контролировать происходящее на площадке. Харьковчане спешили сократить отрыв, ведь времени оставалось не так много, но нервозность в действиях хозяев негативно сказывалась на точности передач и бросков. В итоге "Мавпам" удалось уверенно довести матч до победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке Суперлиги Пари-Матч в невероятной борьбе "Одесса" одолела "Запорожье". Фантастическая встреча двух команд завершилась со счетом 95:88.

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