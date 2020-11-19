"Черкаськи Мавпы" против "Днепра": анонс матча Суперлиги Париматч 19 ноября

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ

В четверг, 19 ноября, аутсайдер сезона "Черкаськи Мавпы" примет действующих чемпионов Украины "Днепр" в стартовом матче седьмой игровой недели Суперлиги Париматч 2020/21.

Хозяева подходят к этом поединку в статусе явного аутсайдера. Они снова не могут рассчитывать на разыгрывающего Камерона Джонса и расстались с двумя своими лучшими баскетболистами на старте первенства – Лаки Джонсом и Александром Кобцем.

"Днепр", напротив, набрал хороший ход и может похвастаться одной из лучших атак в Суперлиге Париматч и сильным подбором исполнителей в задней линии.

После 10 матчей на счету "Мавп" всего одна победа при девяти поражениях. Подопечные Дениса Журавлева уверенно начали сезон, проиграв лишь один поединок из стартовых девяти.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне. Тогда действующие чемпионы одержали непростую победу со счетом 85:78.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ показала лучшие моменты шестой игровой недели Суперлиги Париматч.