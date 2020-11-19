"Черкаськи Мавпы" против "Днепра": анонс матча Суперлиги Париматч 19 ноября
"Черкаськи Мавпы" – "Днепр"
Черкассы, ДС "Будивельник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ
В четверг, 19 ноября, аутсайдер сезона "Черкаськи Мавпы" примет действующих чемпионов Украины "Днепр" в стартовом матче седьмой игровой недели Суперлиги Париматч 2020/21.
Хозяева подходят к этом поединку в статусе явного аутсайдера. Они снова не могут рассчитывать на разыгрывающего Камерона Джонса и расстались с двумя своими лучшими баскетболистами на старте первенства – Лаки Джонсом и Александром Кобцем.
"Днепр", напротив, набрал хороший ход и может похвастаться одной из лучших атак в Суперлиге Париматч и сильным подбором исполнителей в задней линии.
После 10 матчей на счету "Мавп" всего одна победа при девяти поражениях. Подопечные Дениса Журавлева уверенно начали сезон, проиграв лишь один поединок из стартовых девяти.
Команды уже встречались в нынешнем сезоне. Тогда действующие чемпионы одержали непростую победу со счетом 85:78.
Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ показала лучшие моменты шестой игровой недели Суперлиги Париматч.