"Черкаськи Мавпы" проиграли "Прометею" в Суперлиге Париматч

"Черкаськи Мавпы" потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

Подопечные Максима Михельсона на своей площадке уступили одному из лидеров первенства "Прометею" – 58:84.

Встреча началась достаточно ровно. Обе команды действовали предельно результативно, отвечая друг другу атакой на атаку и не давая уйти оппоненту в отрыв. "Мавпы" сумели добиться преимущества "+6", но гости очень быстро нивелировали отставание.

Уже в начале второй четверти "Прометей" принялся более активно прессинговать хозяев. Это вылилось в отличный отрезок для команды Валерия Черния, которая за шесть минут дала "Мавпам" набрать лишь одно очко. В итоге на большой перерыв гости ушли, ведя в счете 26:39.

Команда из Каменского уверенно начала и вторую половину. Что интересно, в составе "Прометея" очки набирали в равной степени все лидеры – Липовый, Беликов, Майерс, Лукашов, в то время как у хозяев солировал Камерон Скотт.

Перед решающей 10-минуткой гости нарастили свое преимущество еще на девять пунктов. В итоге "Прометей" очень спокойно довел игру до победы.

Положение команд в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" – "Прометей" – 58:84 (20:17, 6:22, 14:23, 18:22)

"Мавпы": Кэмерон Джонс (18 + 5 передач), Ткаченко (8), Конев (12 + 10 подборов + 4 потери), Дзюба, Райт (13 + 6 подборов + 4 передачи) — старт; Хаджифейзович, Отверченко, Попов, Сергеев (5), Руслов, Бондаренко (2)

"Прометей": Лукашов (15 + 6 подборов + 5 передач), Луценко (5 + 4 подбора), Липовый (10 + 6 передач), Стефенс (11 + 5 подборов), Петров (4 + 4 подбора + 4 потери) — старт; Беликов (13), Майерс (17 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Сидоров (7), Антипов, Приймак

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