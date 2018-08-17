Суперкубок Украины: ФБУ провела жеребьевку

Федерация баскетбола Украины провела жеребьевку исторического Суперкубка страны. Согласно процедуре чемпионы страны "Черкаськи Мавпы" в первой встрече примут обладателя кубка "Днепр" на домашней арене 23 сентября. Ответная игра состоится в Днепре 30 сентября.

Напомним, что впервые в истории украинского баскетбола двухматчевая битва за Суперкубок будет предшествовать старту очередного розыгрыша Суперлиги Пари-Матч. В новом розыгрыше национального чемпионата выступят восемь команд - БК "Динамо-Одеса", БК "Днепр", БК "Запорожье", БК "Киев-Баскет", МБК "Николаев", БК "Политехник", БК "Химик", БК "Черкаськи Мавпы".

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" одержал историческую победу в чемпионате Украины по баскетболу.