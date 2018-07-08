"Черкаськи Мавпы" подали заявку на Кубок Европы

Украинский баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" после десятилетнего перерыва возвращается в еврокубки. В сезоне 2018-2019 чемпионы Украины примут участие в Кубке Европы ФИБА.

На днях наш клуб подал заявку на участие в Кубке Европы ФИБА и прошел все юридические процедуры. Уже 31 июля станет известно, с какого этапа квалификации к Еврокубке начнут борьбу "Мавпы". Есть шансы у чемпиона Украины начать свою борьбу и из основной сетки турнира.

Отметим, что "Черкаськи Мавпы" в последний раз выступали в еврокубках 10 лет назад. В своей истории дважды выступали в еврокубках. В сезоне 2007-2008 Черкассы успешно прошли квалификацию к этому же турнира, обыграв "Апоел" (Кипр), и завершили групповой этап на 3-м месте.

Тогда черкасщане одержали три победы при трех поражениях. А дальше пошла "Дексия" (Великобритания) и "Урал-Грейт" (Россия). В сезоне 2006-2007 "Черкаськи Мавпы" выступали в Кубке Вызова и сумели пробиться в 1/4 финала, где уступили украинскому "Днепру".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Суркис восхитился победой "Черкаських Мавп" в ЧУ Суперлиге Пари-Матч.