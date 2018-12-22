"Черкаськи Мавпы" ожидает напряженное завершение года

Чемпионы Украины "Черкасские Мавпы" пока что продолжают занимать непривычную для себя последнюю строчку в турнирной таблице баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. Существенно поправить свое положение в уходящем году команда уже не успеет, но у нее всё еще остается достаточно матчей в запасе, чтобы набрать очки. Поэтому нельзя сказать, что все в этом сезоне для "Черкасских Мавп" потеряно.

На этой неделе команде Максима Михельсона предстоит два сложных выезда: Харьков, Киев. И "Политехнику", и "Киев-Баскету" черкасские баскетболисты проиграли дома. Зато выиграли в столице в своем первом матче сезона.

В прошлый раз "Черкасские Мавпы" побеждали в чемпионате месяц назад, когда обыграли на выезде "Запорожье".

Потенциал у чемпионов однозначно есть, но в начале сезона у них был напряженный график, который мешал распределить силы на Суперлигу Пари-Матч и еврокубки. Также коррективы внесла череда травм. Так что команде явно понадобится время, чтобы привести себя в форму и начать добиваться результатов на уровне прошлого сезона.

Максим Михельсон БК "Черкаськи Мавпы"

Максим Михельсон, главный тренер БК "Черкасские Мавпы":

- Посмотрим, какие выводы сделали мы и харьковчане после предыдущей встречи. Сейчас можно говорить о том, что "Политехник" является совершенно не той командой, которую мы помним по началу сезона. И многие имели проблемы с харьковчанами как раз по причине недооценки соперника. Была проведена работа, команда усилилась, видны усилия тренера, самоотдача игроков.

Что касается "Киев-Баскета", то нельзя сказать, что это более серьезный соперник, так как занимает место в турнирной таблице выше "Политехника". Очень равный чемпионат получается. Если бы мне предложили заключить пари, то я бы взял паузу на этот сезон и не давал бы никаких прогнозов. Хоть мы с "Политехником" и находимся внизу турнирной таблицы, в игре с нами расслабляться нельзя.