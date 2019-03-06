"Черкаськи Мавпы" проиграли "Николаеву" в Суперлиге Пари-матч

Действующий чемпион Украины по баскетболу "Черкаськи Мавпы" в непростом поединке уступил "Николаеву". Аутсайдеры нынешнего сезона в домашнем поединке проиграли со счетом 74:94.

После небольших качелей в дебюте противостояния хозяева перебрали игру под свой контроль. Проблемы в защите "корабелов" позволили "Мавпам" нарастить свое преимущество с помощью ближних атак. Кольченко и Ткаченко, которые на двоих набрали половину очков черкасщан, потрясающе вошли в игру. Тем не менее, "Николаев" не позволял сопернику сделать разницу двухзначной, несмотря на статус аутсайдера, однако сравнять счет так и не мог.

Черкаськи Мавпы - Николаев ФБУ

После большого перерыва гости шокировали соперника потрясающим рывком 1:14 и не только нивелировали отставание в девять очков, а и вышли перед. Наставник "Мавп" Максим Михельсон пробовал собрать своих игроков, однако чемпионы Украины продолжали проваливаться в атаке. И лишь дальние атаки Кольченко позволяли хозяевам держаться на плаву.

В концовке встречи черкасщане поплыли. "Корабелам" удалось обеспечить себе уверенный гандикап и с разницей +10 контролировать ход поединка. Уверенно стартовавшие "Мавпы" утратили свой запал и в итоге не сумели улучшить свое ужасное турнирное положение.

"Черкаськи Мавпы" – МБК "Николаев" 74:94 (23:23, 20:14, 16:25, 15:32)

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (6), Кольченко (21 + 5 потерь), Ткаченко (15), Липовцев, Скапинцев (7 + 5 подборов) – старт; Отверченко (12), Янг (8 + 6 передач + 5 перехватов), Коукли (5 + 4 передачи), Чумаков, Никс, Воевода, Сергеев.

МБК "Николаев": Хохоник (7), Попов (14 + 5 подборов + 4 передачи + 6 перехватов), Омоэра (14 + 3 перехвата), Онуфриев (10), Давидюк (13 + 8 подборов) – старт; Адедиран (17 + 12 подборов), Аникиенко (6), Мусиенко (4 + 2 блок-шота), Зотов (3 + 5 подборов + 4 передачи), Тонченко (3), Жуковский (3), Бобров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 9-10 марта состоится одно из главных событий клубного баскетбольного сезона Украины. ПС "Шинник" примет Финал четырех Кубка Украины среди мужских команд.

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