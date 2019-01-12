"Черкаськи Мавпы" дожали "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч

:"Черкаськи Мавпы" одержали первую в сезоне победу в домашней игре Суперлиги Пари-Матч. В напряженном поединке команда Михельсона обыграла "Николаев" 101:94.

Последняя строчка в турнирной таблице и вылет из Кубка Украины из-за нарушения регламента серьезно настроили "Мавп" на победу в противостоянии. Черкасщане с первых минут завладели минимальным преимуществом, и, несмотря на то, что им не удавалось развить свой успех, они полностью контролировали происходящее на площадке. Хозяева не сумели увеличить разницу до двухзначной, правда, сравнять счет сопернику они также не позволяли. В концовке второй четверти "Николаеву" таки удалось выйти вперед, однако "Мавпы" тут же вернули себе небольшое преимущество.

Черкаськи Мавпы - Николаев ФБУ

После перерыва хозяева начали действовать еще активнее, используя ошибки соперника. В итоге за три минуты до завершения третьей четверти подопечным Максима Михельсона таки удалось увеличить разницу до +10. Но "корабелы" снова включились в борьбу и нивелировали преимущество черкасщан, а в заключительной десятиминутке даже вышли вперед и оторвались от соперника.

Концовка встречи выдалась очень напряженной. Команды по очереди выходили вперед, держа болельщиков в напряжении. Однако "Мавпам" удалось оторваться от соперника и довести игру до своей первой домашней победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" по сумме двух поединков обыграли "Киев-Баскет" в Кубке Украины. Однако после второй игры киевляне подали протест, обвинив соперника в нарушении регламента. В итоге "Мавпам" засчитали техническое поражение, отобрав путевку в Финал четырех в пользу столичной команды. Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал скандальную ситуацию в турнире.

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