"Черкаськи Мавпы" добыли первую победу в сезоне Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 12 ноября, был сыгран один поединок в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" прервали свою 9-матчевую серию без побед, обыграв дома МБК "Николаев".

Хозяева начали встречу с особенным настроем, бегали как заведенные всю первую половину и смогли создать 10-очковый запас, который достаточно комфортно поддерживали до четвертой четверти, сообщает ПБ.

Однако в какой-то момент черкасчане таки потеряли концентрацию, за что были мгновенно наказаны. Когда казалось, что игра уже сделана, за 2 минуты до конца основного времени Николаев сократил разницу с 9 очков до одного, чем посеял серьезную панику в рядах хозяев.

"Мавпы" спасли те, кто тащил команду по ходу всей встречи: Иван Ткаченко в ключевой момент забил важнейший двухочковый, а Владимир Конев был исключительно хладнокровен с линии штрафных. Николаев свои спасительные дальние броски не попал, а "Мавпы" шансов сопернику не оставили.

Первая победа "Мавп" в сезоне, которая не дает команде Михельсона пройти круг без побед в принципе. "Николаев" имеет столько же побед, но в меньшем количестве встреч.

"Черкаськи Мавпы" – МБК "Николаев" 85:81 (21:13, 19:17, 27:23, 18:28)

Мавпы: Попов (2 + 4 подбора + 4 передачи), Кобец (3), Ткаченко (31 + 5 подборов + 4 блок-шота), Конев (23 + 4 перехвата), Скапинцев (20 + 12 подборов + 4 блок-шота) — старт; Сергеев (2 + 5 передач), Дзюба (4 + 4 подбора + 5 передач), Товкач.

Николаев: Боном (5), Эдж (24 + 4 подбора + 3 перехвата), Омоэра (11 + 7 подборов + 9 передач), Конате (21 + 15 подборов), Кушниров — старт; Дубоненко, Заплотинский (3 + 8 подборов), Эдриен (16 + 6 подборов + 4 потери), Адедиран (1).

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре действующий чемпион обыграл БК "Запорожье" (82:63), а БК "Тернополь" на домашней площадке уступил лидеру – "Киев-Баскету" (90:97)