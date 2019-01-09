Чемпионов Украины исключили из розыгрыша Кубка страны: что произошло

БК "Черкаськи Мавпы" получил суровое наказание за нарушение регламента во время ответного четвертьфинала Кубка Украины с "Киев-Баскетом", который завершился итоговой победой черкащан в двухматчевой дуэли.

В одном из игровых отрезков игры на площадке у действующего чемпиона страны одновременно находилось четыре легионера вместо максимально разрешенных трех. Рассмотрев эпизод, а также выслушав представителей клубов, директор чемпионата Украины наказал "Мавпы" поражением без права продолжать выступление в турнире, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" Федерация Баскетбола Украины

Генеральный директор черкасского клуба Владимир Гриценко не согласился с таким решением, назвав его чересчур жестким. "Ошибка тренерского штаба действительно имела место. Но решение столь жесткое, что оно не соответствует самому нарушению. Это общее нарушение – тренерского штаба, судьи протокола, который не имел права выпускать игрока. Это его обязанность – остановить выход на площадку четвертого легионера", – заявил функционер.

Таким образом, именно "Киев-Баскет" стал участником Финала четырех Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуфиналистами Кубка Украины по баскетболу стали "Днепр", "Одесса" и "Политехник".