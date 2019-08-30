Чемпионат мира по баскетболу 2019: таблицы, календарь, расписание, результаты и где смотреть

В Китае с 31 августа по 15 сентября состоится исторический чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд.

Впервые турнир проводится не в один год с мировым футбольным первенством, а участие в нем принимают 32 сборные.

На первом групповом этапе команды разбиты на восемь квартетов. По два победителя групп пробьются в следующий раунд, где по круговой системе разыграют путевки в четвертьфинал, а затем поведут борьбу за медали.

Новости Опубликовано расписание трансляций ЧМ по баскетболу

Неудачники же первой стадии попадут в квалификационный турнир, где поспорят за 17-32 места. Вашему вниманию полный календарь турнира.

ЧМ-2019 по баскетболу

Первый групповой этап

Группа А. Пекин (31.08-4.09)

31 августа

11:00. Польша – Венесуэла

15:00. Кот-д’Ивуар – Китай

2 сентября

11:00. Венесуэла – Кот-д’Ивуар

15:00. Китай – Польша

4 сентября

11:00. Кот-д’Ивуар – Польша

15:00. Венесуэла – Китай

Группа В. Ухань (31.08-4.09)

31 августа

11:30. Россия – Нигерия / "Матч ТВ" / "Матч! игра"

15:30. Аргентина – Корея / "Матч! игра"

2 сентября

11:30. Нигерия – Аргентина

15:30. Корея – Россия

4 сентября

11:30. Корея – Нигерия

15:30. Россия – Аргентина

Группа С. Гуанчжоу (31.08-4.09)

31 августа

11:30. Иран – Пуэрто-Рико

15:30. Испания – Тунис

2 сентября

11:30. Тунис – Иран

15:30. Пуэрто-Рико – Испания

4 сентября

11:30. Пуэрто-Рико – Тунис

15:30. Испания – Иран

Группа D. Фошань (31.08-4.09)

31 августа

10:30. Ангола – Сербия / XSPORT

14:30. Филиппины – Италия

2 сентября

10:30. Италия – Ангола

14:30. Сербия – Филиппины

4 сентября

10:30. Ангола – Филиппины

14:30. Италия – Сербия

Группа Е. Шанхай (1.09-5.09)

1 сентября

11:30. Турция – Япония

15:30. Чехия – США

3 сентября

11:30. Япония – Чехия

15:30. США – Турция

5 сентября

11:30. Турция – Чехия

15:30. США – Япония

Группа F. Нанкин (1.09-5.09)

1 сентября

11:00. Новая Зеландия – Бразилия

15:00. Греция – Черногория

3 сентября

11:00. Черногория – Новая Зеландия

15:00. Бразилия – Греция

5 сентября

11:00. Бразилия – Черногория

15:00. Греция – Новая Зеландия

Группа G. Шэньчжэнь (1.09-5.09)

1 сентября

11:30. Доминиканская Республика – Иордания

15:30. Франция – Германия

3 сентября

11:30. Германия – Доминиканская Республика

15:30. Иордания – Франция

5 сентября

11:30. Германия – Иордания

15:30. Доминиканская Республика – Франция

Группа Н. Дунгуань (1.09-5.09)

1 сентября

10:30. Канада – Австралия

14:30. Сенегал – Литва

3 сентября

10:30. Австралия – Сенегал

14:30. Литва – Канада

5 сентября

10:30. Канада – Сенегал

14:30. Литва – Австралия

Как сообщал OBOZREVATEL, на конгрессе Международной баскетбольной федерации (FIBA) был избран новый президент организации.

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