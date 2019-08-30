Чемпионат мира по баскетболу 2019: таблицы, календарь, расписание, результаты и где смотреть

В Китае с 31 августа по 15 сентября состоится исторический чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд.
Впервые турнир проводится не в один год с мировым футбольным первенством, а участие в нем принимают 32 сборные.
На первом групповом этапе команды разбиты на восемь квартетов. По два победителя групп пробьются в следующий раунд, где по круговой системе разыграют путевки в четвертьфинал, а затем поведут борьбу за медали.
Неудачники же первой стадии попадут в квалификационный турнир, где поспорят за 17-32 места. Вашему вниманию полный календарь турнира.
ЧМ-2019 по баскетболу
Первый групповой этап
Группа А. Пекин (31.08-4.09)
31 августа
11:00. Польша – Венесуэла
15:00. Кот-д’Ивуар – Китай
2 сентября
11:00. Венесуэла – Кот-д’Ивуар
15:00. Китай – Польша
4 сентября
11:00. Кот-д’Ивуар – Польша
15:00. Венесуэла – Китай
Группа В. Ухань (31.08-4.09)
31 августа
11:30. Россия – Нигерия / "Матч ТВ" / "Матч! игра"
15:30. Аргентина – Корея / "Матч! игра"
2 сентября
11:30. Нигерия – Аргентина
15:30. Корея – Россия
4 сентября
11:30. Корея – Нигерия
15:30. Россия – Аргентина
Группа С. Гуанчжоу (31.08-4.09)
31 августа
11:30. Иран – Пуэрто-Рико
15:30. Испания – Тунис
2 сентября
11:30. Тунис – Иран
15:30. Пуэрто-Рико – Испания
4 сентября
11:30. Пуэрто-Рико – Тунис
15:30. Испания – Иран
Группа D. Фошань (31.08-4.09)
31 августа
10:30. Ангола – Сербия / XSPORT
14:30. Филиппины – Италия
2 сентября
10:30. Италия – Ангола
14:30. Сербия – Филиппины
4 сентября
10:30. Ангола – Филиппины
14:30. Италия – Сербия
Группа Е. Шанхай (1.09-5.09)
1 сентября
11:30. Турция – Япония
15:30. Чехия – США
3 сентября
11:30. Япония – Чехия
15:30. США – Турция
5 сентября
11:30. Турция – Чехия
15:30. США – Япония
Группа F. Нанкин (1.09-5.09)
1 сентября
11:00. Новая Зеландия – Бразилия
15:00. Греция – Черногория
3 сентября
11:00. Черногория – Новая Зеландия
15:00. Бразилия – Греция
5 сентября
11:00. Бразилия – Черногория
15:00. Греция – Новая Зеландия
Группа G. Шэньчжэнь (1.09-5.09)
1 сентября
11:30. Доминиканская Республика – Иордания
15:30. Франция – Германия
3 сентября
11:30. Германия – Доминиканская Республика
15:30. Иордания – Франция
5 сентября
11:30. Германия – Иордания
15:30. Доминиканская Республика – Франция
Группа Н. Дунгуань (1.09-5.09)
1 сентября
10:30. Канада – Австралия
14:30. Сенегал – Литва
3 сентября
10:30. Австралия – Сенегал
14:30. Литва – Канада
5 сентября
10:30. Канада – Сенегал
14:30. Литва – Австралия
Как сообщал OBOZREVATEL, на конгрессе Международной баскетбольной федерации (FIBA) был избран новый президент организации.
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