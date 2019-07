Чемпионат мира по баскетболу-2019: стало известно, кто покажет в Украине

В восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября пройдет 18-й чемпионат мира по баскетболу.

Отечественный телеканал XSPORT совместно с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ) договорился с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о получении прав на показ мирового первенства в нашей стране. Расписание трансляций будет опубликовано позже, сообщает пресс-служба ФБУ.

16 марта состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой определились составы восьми групп.

FIBA Basketball World Cup 2019 Groups are IN!



The #WorldGotGame ! #FIBAWC starts on August 31 2019!



