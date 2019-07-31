Чемпионат мира по баскетболу-2019: стало известно, кто покажет в Украине

В восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября пройдет 18-й чемпионат мира по баскетболу.

Отечественный телеканал XSPORT совместно с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ) договорился с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о получении прав на показ мирового первенства в нашей стране. Расписание трансляций будет опубликовано позже, сообщает пресс-служба ФБУ.

16 марта состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой определились составы восьми групп.

За время мирового первенства будут сыграны 92 матча. Это будет первый чемпионат мира, в котором количество участников увеличилось с 24 до 32. По результатам мундиаля определятся семь обладателей путевок на Олимпийские игры 2020 года в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.

Отметим, что действующим чемпионом мира является команда США, которая в финале ЧМ-2014 победила Сербию – 129:92.

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1950 Argentina

1954 USA

1959 Brazil

1963 Brazil

1967 Soviet Union

1970 Yugoslavia

1974 Soviet Union

1978 Yugoslavia

1982 Soviet Union

1986 USA

1990 Yugoslavia

1994 USA

1998 Yugoslavia

2002 Yugoslavia

2006 Spain

2010 USA

2014 USA

2019 ❓ #FIBAWC #WorldGotGame pic.twitter.com/erc3RPDIEZ - Basketball World Cup (@FIBAWC) 6 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины узнали соперников в отборе к чемпионатам Европы по баскетболу 2021 года.

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