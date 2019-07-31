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Чемпионат мира по баскетболу-2019: стало известно, кто покажет в Украине

1.1т Читать материал на украинском

В восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября пройдет 18-й чемпионат мира по баскетболу.

Отечественный телеканал XSPORT совместно с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ) договорился с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о получении прав на показ мирового первенства в нашей стране. Расписание трансляций будет опубликовано позже, сообщает пресс-служба ФБУ.

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16 марта состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой определились составы восьми групп.

За время мирового первенства будут сыграны 92 матча. Это будет первый чемпионат мира, в котором количество участников увеличилось с 24 до 32. По результатам мундиаля определятся семь обладателей путевок на Олимпийские игры 2020 года в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.

Отметим, что действующим чемпионом мира является команда США, которая в финале ЧМ-2014 победила Сербию – 129:92.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины узнали соперников в отборе к чемпионатам Европы по баскетболу 2021 года.

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Тема
Кубок мира по баскетболу
Место
Китай
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