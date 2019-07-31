Чемпионат мира по баскетболу-2019: стало известно, кто покажет в Украине

В восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября пройдет 18-й чемпионат мира по баскетболу.
Отечественный телеканал XSPORT совместно с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ) договорился с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о получении прав на показ мирового первенства в нашей стране. Расписание трансляций будет опубликовано позже, сообщает пресс-служба ФБУ.
16 марта состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой определились составы восьми групп.
FIBA Basketball World Cup 2019 Groups are IN!- Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 марта 2019 г.
The #WorldGotGame ! #FIBAWC starts on August 31 2019!
🔗 https://t.co/c1G3hYL9GW
🎟 https://t.co/SJ1WA5H1cI pic.twitter.com/QpVJL7sB7F
За время мирового первенства будут сыграны 92 матча. Это будет первый чемпионат мира, в котором количество участников увеличилось с 24 до 32. По результатам мундиаля определятся семь обладателей путевок на Олимпийские игры 2020 года в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.
Отметим, что действующим чемпионом мира является команда США, которая в финале ЧМ-2014 победила Сербию – 129:92.
🏆- Basketball World Cup (@FIBAWC) 6 апреля 2019 г.
1950 Argentina
1954 USA
1959 Brazil
1963 Brazil
1967 Soviet Union
1970 Yugoslavia
1974 Soviet Union
1978 Yugoslavia
1982 Soviet Union
1986 USA
1990 Yugoslavia
1994 USA
1998 Yugoslavia
2002 Yugoslavia
2006 Spain
2010 USA
2014 USA
2019 ❓ #FIBAWC #WorldGotGame pic.twitter.com/erc3RPDIEZ
Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины узнали соперников в отборе к чемпионатам Европы по баскетболу 2021 года.
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