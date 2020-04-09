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9 апреля • обновлено в 19:51
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Чемпионат Европы по баскетболу официально отменен из-за коронавируса

1.1т
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила проведение мужского чемпионата Европы в 2021 году и перенесла его на 2022 год.

Как сообщает пресс-служба ФИБА, такое решение было принято из-за переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

ЧЕ по баскетболу перенесен

ЧЕ по баскетболу перенесен

Согласно новым датам, Евробаскет пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года. В это же время пройдет Кубок Америки, который изначально был запланирован на 2021 год.

Олимпийские квалификационные турниры состоятся в период с 22 июня по 4 июля 2021 года. Отборочные матчи на чемпионат мира перенесены с сентября на август 2022 года.

Женский чемпионат Европы по баскетболу также перенесен и пройдет с 17 по 27 июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за коронавируса был отменен бой Ломаченко, клубный чемпионат мира, футбольные еврокубки и чемпионат мира по хоккею, а также Wimbledon.

7 марта Союз европейских футбольных ассоциаций провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год.

Вечером того же дня УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Евробаскет-2021
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