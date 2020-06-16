Чемпион Украины по баскетболу сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Максим Богданов Баскетбол 20:02, 16.06.2020 Обновлено: 20:26, 16.06.2020

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" в следующем сезоне впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА, заявил в интервью клубной пресс-службе главный тренер команды Денис Журавлев.

"Пока у нас есть план от ФИБА, что первая игра квалификации Лиги чемпионов у нас намечена на 15 сентября. К этой дате мы проводим подготовку. Поэтому мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов, но пока неизвестно с первого или со второго раунда. 15 сентября у нас первая игра", – отметил Журавлев.

Напомним, что в прошлом сезоне "Днепр" после сита квалификации выступал в основном раунде Кубка Европы ФИБА, не сумев преодолеть первый групповой раунд турнира.

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