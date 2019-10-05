Чемпион Украины добыл первую победу в Суперлиге Пари-Матч

Действующий чемпион Украины по баскетболу "Химик" из Южного добыл первую победу в новом сезоне Суперлиги Пари-Матч. Встреча против БК "Одессы" завершилась со счетом 100:94.

Первыми открыли счет в матче гости паркета – Денис Носков в первой же атаке своей команды попал средний бросок, на что южненцы сначала попытались ответить трехочковым от Марченко, но сравнять счет получилось только со второй попытки – точным был Уильямс.

В дальнейшем на протяжении всего периода обе команды демонстрировали равную игру: у одесситов зажигал Артамонов, а в Химика хорошо выглядел молодой Артем Ковалев. Закончилась первая четверть со счетом 22:25 в пользу гостей.

Вторая десятиминутка получилась у команд еще более результативной: на двоих за 10 минут команды набрали 54 балла. На ведущих ролях в команд в это время были Марченко, разбрасывался с дальней дистанции, и Мэйси в Одессе.

Закрыл же первую половину игры эффектным баззер из центра площадке новичок южненцев – Айзе Уильямс – 50:51.

В третьем периоде команда Виталия Степановского быстро вышла вперед и сумела обеспечить минимальный отрыв. В этом отрезке продолжил хорошо себя показывать Артем Ковалев. Перед последней десятиминуткой хозяева паркета сумели обеспечить себе 8 баллов преимущества, которые в итоге и обеспечили победу действующим чемпионам страны.

"Химик" — БК "Одесса" 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)

Химик: Уильямс (16 + 9 передач), Марченко (24 + 4 подбора), Войналович (9), Ковалев (20 + 5 подборов), Угба (6 + 7 подборов)— старт; Рябчук (14), Козак, Горобченко (3 + 5 передач), Салливан (8).

Одесса: Артамонов (23 + 11 передач), Мэйси (27 + 6 подборов), Носков (9), Холлоуэй (22 + 7 подборов), Новиков (2 + 5 подборов) — старт; Кадыгроб (3), Ли (8).

Следующие матчи

Химик следующую игру проведет также на домашнем паркете 10 сентября против Киев-Баскет. Одесса в тот же день и также дома встретится с "мавпами".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября БК "Запорожье" и "Черкаськи Мавпы" добыли первые победы в новом розыгрыше Суперлиги Пари-Матч.

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