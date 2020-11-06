Чемпион разгромил претендента в Суперлиге Париматч: результаты 6 ноября

Действующий чемпион "Днепр" одержал разгромную победу в домашнем матче Суперлиги Париматч 6 ноября, легко разобравшись с одним из фаворитов сезона "Прометеем".

Исход поединка во многом был решен уже по итогам первой четверти. В ней подопечные Дениса Журавлева сделали впечатляющий рывок, набрав 18 очков подряд, и уже не оглядывались назад. Вторая десятиминутка также осталась за хозяевами, которые ушли на большой перерыв, выигрывая со счетом 51:27.

Пауза не помогла "Прометею" найти свою игру. "Днепр" продолжал контролировать ход встречи, реализовывая большинство своих бросков и постепенно наращивая перевес. Перед решающей четвертью преимущество хозяев выросло до 32 очков, поэтому об интриге говорить уже не приходилось. В последние десять минут команды показали результативную игру, порадовав зрителей зрелищным баскетболом.

Чемпионы одержали свою шестую победу в семи матчах, а "Прометей" потерпел третье поражение в восьми поединках.

"Днепр" – "Прометей" 101:66 (30:11, 21:16, 22:14, 28:25)