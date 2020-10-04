Чемпион против претендента: анонс финала Кубка Украины по баскетболу

В воскресенье, 4 октября, действующий обладатель трофея "Днепр" сыграет в решающем матче Кубка Украины против хозяина Финала четырех южненского "Химика". Начало в 14:00.

Команда Дениса Журавлева, хотя и не без нервов, но довольно уверенно выиграла свой полуфинальный матч у "Одессы". "Химик" провел невероятно напряженную и изнурительную битву с овертаймом против "Киев-Баскета".

Одним из ключевых сюжетов финала станет противостояние передних линий - Кравцов, Фесенко, Тимофеенко, Корниенко против Нельсона, Салливана и Войналовича. Американский тандем хозяев продемонстрировал очень мощную игру в матче против киевлян, Тимофеенко стал лучшим гравцев в игре против Одессы.

Для южненцев одним из ключевых вопросов является физические кондиции после полуфинала, ведь хозяева объективно потратили больше сил в полуфинале и имели меньше времени на отдых, чем Днепр, который, тем не менее, провел значительно менее изнурительный матч 1/2 финала.

Журавлев имеет более широкую ротацию, Химик - лучшие командные связи в первую очередь в защите. Нас ждет очередная интересная тренерская дуэль Степановский - Журавлев, которая в том числе станет настоящим украшением финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к Финалу четырех "Днепр" одержал уверенную победу над "Запорожьем", чемпион Украины "Химик" не испытал проблем в игре против "Тернополя", столичный "Киев-Баскет" разгромил МБК "Николаев", а БК "Одесса" был сильнее команды из Житомира.