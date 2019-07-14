Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому

25-летний баскетболист белградского баскетбольного клуба "Црвена Звезда" Огнен Кузмич разбился в кошмарной автомобильной аварии.
Огнен Кузмич попал в ДТП
Чемпион НБА 2015 года в составе "Голден Стэйт" попал в ДТП, возвращаясь со свадьбы и находясь за рулём своего Porsche. Машина, в которой находился Кузмич, "лоб в лоб" столкнулась с BMW и несколько раз перевернулась, сообщает Eurohoops,
В результате аварии центровой сборной Сербии получил серьезную черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.
Журналист Sportando Эмилиано Карчия в своем Twitter сообщил, что Кузмич находится в коме, но ему удалось избежать повреждений мозга.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитый испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 35 лет.
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