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Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому

4.3т Читать материал на украинском

25-летний баскетболист белградского баскетбольного клуба "Црвена Звезда" Огнен Кузмич разбился в кошмарной автомобильной аварии.

Огнен Кузмич попал в ДТП

Огнен Кузмич попал в ДТП

Чемпион НБА 2015 года в составе "Голден Стэйт" попал в ДТП, возвращаясь со свадьбы и находясь за рулём своего Porsche. Машина, в которой находился Кузмич, "лоб в лоб" столкнулась с BMW и несколько раз перевернулась, сообщает Eurohoops,

В результате аварии центровой сборной Сербии получил серьезную черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.

Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому
Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому
Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому
Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому

Журналист Sportando Эмилиано Карчия в своем Twitter сообщил, что Кузмич находится в коме, но ему удалось избежать повреждений мозга.

Чемпион НБА попал в страшное ДТП и впал в кому

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