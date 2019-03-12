"Быстрее, чем футбол": легионер сборной Украины отметил прогресс баскетбола в стране

Атакующий защитник Александр Кобец высказался об украинском баскетболе. Игрок сборной Украины отметил, что за последнее время этот вид спорта в нашей стране существенно прибавил.

"Я считаю, что баскетбол сейчас подымается — ФБУ очень много для этого делает, я считаю, когда Михаил Юрьевич Бродский пришел, то он очень много сделал для украинского баскетбола, и еще очень много сделает. Он отлично справляется — баскетбол сейчас выходит на уровень выше. Чемпионат становится сильнее. Баскетбол прогрессирует чуть быстрее, чем даже наш футбол. Люди начинают ходить на трибуны — баскетбол на правильном пути", - цитирует украинского защитника Телеграф-спорт.

Александр Кобец Черкаськи Мавпы

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины по баскетболу Александр Кобец получил травму в конце матча отбора на Кубок мира-2019 против Словении. Наш спортсмен во время столкновения с соперником упал на паркет и не смог покинуть площадку самостоятельно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram