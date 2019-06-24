Букмекеры оценили шансы украинок на победу в Евробаскете-2019

Женская сборная Украины по баскетболу вошла в восьмерку главных претендентов на победу в чемпионате Европы, который 27 июня стартует в Латвии и Сербии.

Ставки на итоговый успех "желто-синих" принимаются с коэффициентом 34,00. Главными же фаворитами букмекеров являются действующие чемпионки — испанки. Показатели на их триумф достигают уровня 3,20.

Женская сборная Украины по баскетболу ФБУ

Далее идет сборная Франции, котировки на которую равны показателю 4,00. Тройку главных претендентов на победу на Евробаскете замыкают бельгийки (8,00).

Отметим, что украинская команда Горана Бошковича на групповом этапе сыграет с латвийками, испанками и британками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола (FIBA) включила сборную Украины в пятерку сильнейших на предстоящем женском первенстве континента.

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