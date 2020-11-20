"Будивельник", выйдя с карантина, обыграл "Запорожье" в Суперлиге Париматч

Киевский "Будивельник" и БК "Запорожье" выдали невероятно напряженный матч в Суперлиге Париматч.

Столичная команда на своей площадке была сильнее благодаря финишному рывку – 87:80.

Для киевлян этот поединок стал первым после выхода с карантина из-за вспышки коронавируса. Долгое отсутствие игровой практики не сказалось на темпе "строителей", которые к середине первой четверти повели в восемь очков.

Однако резвый старт негативно сказался на физических кондициях подопечных Вальдемараса Хомичюса. К большому перерыву "Будивельник" растерял преимущество, а гости наоборот набрали обороты.

Третья четверть превратилась в настоящие качели на площадке. Команды поочередно выходили вперед, а к решающей 10-минутке хозяева пришли с преимущество в два пункта.

Решающий отрезок матча прошел с преимуществом "Будивельника". Хозяева благодаря результативной игре разыгрывающего Стивена Буртта (28 очков за игру) ушли в отрыв "+14", что и стало фундаментом будущей победы.

В итоге столичный коллектив выиграл третий матч регулярного чемпионата.

"Будивельник" – "Запорожье" 87:80 (24:18, 11:18, 25:22, 27:22)

"Будивельник": Буртт (28 + 6 подборов + 7 передач), Козлов (9 + 3 перехвата), Томас, Фурс (4 + 5 подборов), Брайс Джонсон (8 + 3 перехвата + 3 блок-шота + 6 потерь) - старт; Реджи Джонсон (20 + 5 подборов + 5 передач), Дево (15 + 6 подборов), Загреба (3), Кожемякин.

"Запорожье": Кэффи (12), Форчун (9 + 7 подборов + 5 потерь), Мальчевский (10), Грицак (5 + 5 подборов), Маяускас (16 + 6 подборов) - старт; Михеев (15 + 5 подборов), Тихонов (8 + 7 подборов), Сизов (4 + 5 передач + 2 блок-шота), Титов (1).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Париматч "Черкаськи Мавпы" проиграли "Днепру".