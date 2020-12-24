"Будивельник" уволил легендарного тренера и назначил его ассистента

Киевский "Будивельник" прекратил сотрудничество с легендарным литовским тренером Вальдемарасом Хомичюсом.

Как сообщается на официальной странице клуба в Facebook, на его место назначен Леонид Яйло, который до этого работал его ассистентом. Уже через несколько дней он начнет готовить команду к следующим поединкам Суперлиги Париматч, розыгрыш которой был приостановлен до 10 января 2021 года.

Под руководством Хомичюса "Будивельник" одержал четыре победы и потерпел семь поражений на старте чемпионата Украины по баскетболу. Команда занимает третье место с конца, но может обогнать "Харьковских Соколов" и "Одессу", если победит в следующем матче.

"Будивельник" объявил имя нового тренера Facebook "Будивельника"

Отметим, что литовский специалист в 2012-2015 годах возглавлял "Днепр". Тогда он впервые в истории вывел действующих чемпионов в финал Суперлиги. Хомичюс работал в российских клубах "Динамо Москва", "Урал Грейт", "Уникс", "Триумф" и "Парма", выигрывал "серебро" и "бронзу" чемпионата России. В 2003 году он стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке 2020 года "Будивельник" разгромно проиграл "Тернополю".