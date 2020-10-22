"Будивельник" проиграл "Одессе" в Суперлиге Париматч

Матчем в Одессе в Украине стартовала очередная игровая неделя чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Париматч.

Соперником одесситов был киевский "Будивельник", который не смог оказать хозяевам серьезное сопротивление. Встреча завершилась со счетом 86:69.

"Одесса" с первой же минуты начала буквально заливать кольцо соперника с периметра. "Будивельник" к такому повороту событий был не готов: пока киевляне включали хоть какую-то интенсивность в обороне периметра, одесситы уже повели "+15", сообщает ПБ.

Собственно, первая четверть и предопределила исход матча. Пока "Одесса" бомбила с дистанции в каждой атаке, попадая с неплохим процентом, "Будивельник" играл в баскетбол прошлого века, нагружая "краску". За первую половину киевляне всего дважды бросили с периметра (оба мимо), а игра на бигмэнов давала им максимум 43-45% эффективности. Посему неудивительно, что в такой ситуации "Одесса" спокойно контролировала ситуацию и не давала своим соперникам приблизиться на расстояние меньше 10 очков.

Героем же встречи стал Дилэйни Блэйлок, у которого "пошло" по всем фронтам. В начале заключительной четверти, когда Будивельник вроде бы зацепился за 10 очков дистанции и явно намеревался сделать финальный штурм, именно броски Блэйлока убили интригу в матче. В итоге, 20-й номер "Одессы" попал 9 из 13 дальних попыток, а разница с 10 очков вернулась на отметку в 17-18 баллов.

Тотальная неспособность защититься на периметре и посредственная игра в атаке обернулись третьим поражением "Будивельника" на старте сезона. "Одесса" же впервые в сезоне выиграла, покинув дно таблицы.

БК "Одесса" – "Будивельник" 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)

Одесса: Кондраков (16 + 3 перехвата), Брэндон (5 + 6 подборов + 4 передачи), Носков (10), Новиков (8), Браун (0 + 6 подборов + 3 блок-шота) — старт; Давидюк, Заец (7 + 4 передачи), Блэйлок (34 + 9 подборов), В.Прокопенко (2), Найко (2).

Будивельник: Реджи Джонсон (12 + 6 подборов + 5 передач), Козлов (18), Томас (7 + 5 подборов), Горбенко (3), Анисимов (12) — старт; Брайс Джонсон (6 + 6 подборов), Дэво (5 + 4 подбора), Кожемякин, Фурс, Загреба (6 + 5 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины назвала лучших игроков второй недели Суперлиги Париматч и показала лучшие моменты из матчей, которые состоялись с 14 по 18 октября.