"Будивельник" проиграл "Николаеву" в Суперлиге Париматч

В четверг, 29 октября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч состоялся один поединок.

Киевский "Будивельник", обескровленный кадровыми потерями из-за коронавируса, уступил дома МБК "Николаев" 68:74.

Положительные тесты на COVID-19 сдали защитники "Будивельника" Гейб Дево, Андрей Кожемякин, форвард Сергей Горбенко и главный тренер команды 61-летний Вальдемарас Хомичюс.

Начало встречи не сулило ничего хорошего гостям: несмотря на отсутствие четырех игроков, "Будивельник" начал очень мощно и с первых же минут обозначил преимущество от 7 до 11 очков. "Николаев" не справлялся ни со Стивеном Берттом, ни с Заком Томасом, ни с другими игроками хозяев, сообщает ПБ.

Однако к середине второй четверти "корабелы" таки пришли в себя и начали исправлять ситуацию. К большому перерыву это фактически удалось сделать — на него команды ушли с перевесом "Будивельника" в два очка (38:36). Николаев перестал проигрывать щит и пропускать в "краску" всех подряд, что стало заметным прогрессом по сравнению со стартовым отрезком.

Вторая половина прошла в равной борьбе, но в четвертой четверти глубина ротации Николаева таки возымела свой эффект. Гости играли гораздо энергичнее, чем их соперники, оперировавшие ростером в шесть человек. Как раз за счет энергии Конате, Омоэры и бигмэнов, гости смогли переломить ход игры в свою пользу и завладеть инициативой.

Попадания Дарнелла Эджа и Натана Эдриена в середине заключительной четверти создали запас, с которым команда вошла в концовку. Здесь уже Будивельник должен был отыгрываться, но Бертт спасти свою команду, как в былые годы, не смог.

Несмотря на 2/21 с периметра, "Николаев" таки вырвал победу в столице и отпраздновал первый успех в сезоне, сравнявшись по количеству побед с "Будивельником". Теперь то же самое в субботу попробуют сделать "Черкаськи Мавпы" – последняя команда, которая еще не выигрывала в этом чемпионате Суперлиги.

"Будивельник" — МБК "Николаев" 68:74 (22:13, 16:23, 18:22, 12:16)

Будивельник: Бертт (15 + 4 подбора + 7 передач), Козлов (11), Томас (18 + 9 подборов), Брайс Джонсон (7 + 9 подборов), Загреба (4) — старт; Фурс (2), Анисимов (11 + 10 подборов).

Николаев: Эдж (15 + 4 подбора + 8 передач), Омоэра (18), Конате (12 + 9 подборов), Адедиран, Кушниров (9 + 5 подборов) — старт; Хохоник (6), Дубоненко, Заплотинский (0 + 8 подборов), Эдриен (14 + 11 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября "Киев-Баскет" в сложной борьбе одолел действующего чемпиона страны – БК "Днепр".