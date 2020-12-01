"Будивельник" крупно победил в Кубке Украины

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" добыл эффектную гостевую победу в матче 1/8 финала Кубка Украины (55:105).

Матч в малом зале столичного Дворца спорта был номинально домашним для представителя Высшей лиги из Мариуполя. Однако это и недавний карантин в составе киевлян из-за коронавируса не слишком повлияло на разницу в классе между соперниками.

С первых секунд оба соперника на высоких скоростях бросились в борьбу. Но выгоду из этого получили киевляне. За первую половину "Будивельник" заработал 28 очков преимущества. Довольно впечатляющим стало преимущество киевлян по реализованным двухочковым - 19:9. По всем статистическим показателям несомненное преимущество также было на стороне "Будивельника".

За вторую половину матча оснований для разговоров о некой интригу не появилось. Киевляне продолжали увеличивать отрыв, пересекая в итоге рубеж в 100 набранных очков.

Второй матч 1/8 финала соперники играют уже на следующий день, 2 декабря, также в Киеве. Начало в 19:30.

"Мариуполь" — "Будивельник" 55:105 (19:33, 16:30, 8:21, 12:21)

Мариуполь: Шкода (5 + 4 подбора + 4 передачи + 6 потерь), Бибиков (13 + 4 подбора + 6 потерь), Флашнер (7 + 6 подборов + 4 передачи), Лукьянов (15), Агальцев — старт; Гришаев, Завалин, В.Белла (4 + 13 подборов), Еременко, Цыхановский, Будюк (11).

Будивельник: Бертт (12 + 8 передач), Реджи Джонсон (11 + 8 передач), Фурс (4), Томас (22 + 7 подборов + 5 передач), Брайс Джонсон (16 + 7 подборов) — старт; Дэво (10 + 7 подборов + 4 перехвата), Хижняк, Кожемякин (12 + 4 подбора + 4 перехвата), Флэк (3 + 6 подборов), Козлов (8), Загреба (7 + 6 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября "Будивельник", выйдя с карантина, обыграл "Запорожье" в Суперлиге Париматч.