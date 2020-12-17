"Киев-Баскет" на последних минутах обыграл "Будивельник" в столичном дерби Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 17 декабря, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

На паркете ДС "Венето" "Киев-Баскет" победил "Будивельник" в первом столичном дерби сезона. Встреча завершилась со счетом 77:74.

Старт матча, как и всю первую половину, уверенно провели номинальные гости. Команда Вальдемарас Хомичюса качественно загрузила трехсекундную соперника, где отлично поработал Анисимов. Центровой "будки" за 10 минут набрал 14 очков и отметился двумя блок-шотами, став MVP первой части матча.

"Киев-Баскет" очки набирал в основном за счет дальних атак, реализовав 6 из 13 трехочковых, но 37% двухочковых и большее количество потерь не позволила команде номинальных хозяев зацепиться соперника. "Будивельник" получил 9 очков преимущества по итогам 20 минут игры.

Кардинально игра не изменилась во время третьей четверти, решающим отрезком стали последние 10 минут матча, во время которых мощный рывок "Киев-Баскета" стал смертельным для "Будивельника". Команда Слипенчука сыграла максимально сконцентрировано на обоих концах площадки. Хозяева максимально качественно отзащищались, перекрыв трехсекундную, и провели лучший отрезок матча в нападении. В результате "Будивельник" фактически не получил шансов для легких очков, набрав лишь 10 за последнюю четверть и пропустив 26.

Проигрывая большую часть матча и имея по дистанции 15 очков отставания, "Киев-Баскет" организовал очередной камбэк и победил со счетом 77:74. Лидер чемпионата продлил победную серию до 12 матчей, а "Будивельник" потерпел 6 поражение в 10 поединках.

Закрывать 2020 "Киев-Баскет" домашним матчем против "Тернополя" 19 декабря, а "Будивельник" также против "Тернополя", но на выезде сыграет 22 декабря.

"Киев-Баскет" – "Строитель" 77:74 (13:21, 25:26, 13:17, 25:10)

Киев-Баскет: Янг (17 + 4 подбора), Мишула (10 + 4 подбора), Близнюк (13 + 9 подборов + 5 передач), Джейкобсон (7 + 10 подборов), Коренюк (13 + 9 подборов) — старт; Сидорук, Крутоус (6), Павлов (10 + 8 подборов).

Будивельник: Бертт (4 + 6 подборов + 9 передач), Дэво (8 + 5 подборов + 5 передач), Козлов (2), Томас (12 + 5 подборов), Анисимов (20 + 6 подборов) — старт; Реджи Джонсон (8 + 4 подбора), Доне (6 + 4 подбора), Брайс Джонсон (8 + 12 подборов), Кожемякин, Флек (4).

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря "Киев-Баскет" сумел отыграть отставание в десять очков после поражения в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против "Тернополя" и выйти в четвертьфинал турнира.

Напомним также, что все чемпионаты Украины по баскетболу будут приостановлены с 23 декабря 2020 года.