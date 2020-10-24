"Будивельник" добыл первую победу в сезоне Суперлиги Париматч

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" обыграл в гостях южненский "Химик" в чемпионате Украины в Суперлиге Париматч.

Встреча на паркете ФСК "Олимп" завершилась с счетом 74:84, что стало первой победой киевлян в новом сезоне элитного баскетбольного дивизиона.

После разгрома в Одессе мало кто ожидал, что "Будивельник" привезёт первую в сезоне победу из Южного. Однако серьёзные кадровые проблемы "Химика", потерявшего Виталия Зотова, Александра Рябчука и Андрея Войналовича, вынудили Виталия Степановского использовать ротацию всего из 7 игроков. А основные трудности возникли на позиции разыгрывающего, которую закрывали Александр Ковляр и Анвар Рахимшаиков, сообщает ПБ.

В первой половине дуэт Нельсон-Салливан, набравший 26 из 36 командных очков был неудержим под кольцом гостей. Но мяч до бигмэнов удавалось доводить далеко не всегда, а с периметра южненцы били очень неточно. Гости напротив эффективно атаковали из-за дуги и убегали в контратаки и ушли на большой перерыв с преимуществом "+6".

Во второй половине киевляне сосредоточили все силы в обороне в "краске" и не прогадали. Хозяева всё так же крайне редко попадали издали, а Тайрелл Нельсон и Льюис Салливан заметно притормозили. В то же время, под другим кольцом чаще забивать стали Брайс Джонсон и Зэк Томас, и "Будивельник" постепенно начал уходить в отрыв. Никаких контраргументов Химик предъявить не смог, а раздосадованный Степановский, получив два технических фола, был вынужден уйти со скамейки ещё в середине четвёртой четверти.

"Химик" – "Будивельник" 74:84 (23:25, 13:17, 18:18, 20:24)

Химик: Ковляр (7), Марченко (5), Мироненко (6), Тайрелл Нельсон (25 + 5 подборов + 2 блок-шота – 5 потерь), Льюис Салливан (17 + 15 подборов + 6 передач) — старт; Рахимшаиков (3), Тони Вашингтон (11 + 8 подборов)

Будивельник: Козлов (10), Реджи Джонсон (17 + 7 передач + 4 перехвата), Фурс, Брайс Джонсон (19 + 10 подборов), Михаил Анисимов (9 + 5 подборов) — старт; Дево (16), Кожемякин (3), Зэк Томас (10), Загреба

Как сообщал OBOZREVATEL, "Химик" является действующим обладателем Кубка Украины. В финале подопечные Виталия Степановского на последних секундах победили "Днепр".