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20 февраля • обновлено в 17:29
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Бродский рассказал о развитии баскетбольной инфраструктуры

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Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о строительстве баскетбольных залов в стране. По его словам, несмотря на трудности, в этом деле удалось добиться прогресса.

Михаил Бродский

Михаил Бродский

ФБУ

"Мы продавили через предыдущее правительство субвенции на совместное строительство залов с местными советами. Есть отклик – заканчиваются строительства в Ровно, Каменском, Хмельницком. Начали активно в Тернополе. Там есть понимание. Но есть мэры, которые не хотят этого. Например, в Черкассах. Хотя там и клуб есть, и дети, и моя частная школа, которая воспитала Михайлюка, Кобца, Ткаченко. А он (мэр Черкасс Анатолий Бондаренко - Ред.) не хочет баскетбола и все. У него другие задачи – он тротуарной плиткой занимается. Главная задача в нашей жизни – инвестировать в детей, в спорт. А он инвестирует в тротуарную плитку своего завода", – отметил Бродский в интервью "Трибуне".

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Также он подчеркнул, что развитие инфраструктуры не возможно без поддержки государства.

"В целом у нас есть залы – школьные, институтские. Давайте их задействуем, приведем в порядок, отремонтируем, начнем задействовать по назначению. Сейчас пришел министр, как я всегда шучу, физкультуры, Бородянский. Он услышал наши возгласы, услышал Бубку, он хочет развивать массовый спорт. Залы – это залы, но нужно большое количество небезразличных людей и поддержка государства", – сказал глава ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский признался, откуда у него появилась любовь к баскетболу и сравнил этот вид спорта с футболом.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Владимир Бородянский Анатолий Бондаренко Михаил Бродский
Место
Украина
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