Бродский рассказал, как "правительство импотентов" помешало сборной Украины по баскетболу

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) столкнулась с проблемами перед матчами отбора на чемпионат Европы 2022 года, которые 28-30 ноября пройдут в так называемом пузыре в Словении.

По словам президента организации Михаила Бродского, правительство не смогло профинансировать отправку команды Айнарса Багатскиса в Любляну.

"Федерация баскетбола положила платежку на 2 млн гривен, а нас послали. Мы отправляем сборную Украины по баскетболу на отборочные игры в Словению (национальную) на чемпионат Европы и денег нет. Я найду, конечно, но страна в ж... Похоже, что клоуны доцаревались. Платят только по защищенным статьям. Еще видосики есть, а денег нет и МВФ не дает. Правительство импотентов, а премьер уровня главы департамента. У Януковича, так все и было, потом Ростов. Сейчас никто не убежит, я уверен", – написал Бродский на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что сборная Украины 28 ноября сыграет со Словенией, а через день встретится с командой Австрии. После двух туров "желто-синие" занимают второе место в группе F. На первенство континента выйдут три лучшие команды групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Алина Ягупова установила невероятное достижение в отборе на чемпионат Европы по баскетболу.