Бродский: призываю игроков и клубы ответственно отнестись к противоэпидемическим правилам

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский обратился к руководителям клубов, организаторам соревнований и игрокам, призвав соблюдать противоэпидемические правила во время проведения национальных чемпионатов.

В комментарии официальному сайту ФБУ он заявил, что главным приоритетом при проведении соревнований является безопасность здоровья всех участников.

"Сейчас мы находимся в непривычных для мира и спорта реалиях. Фактически – это новая жизнь. Мы приспосабливаемся к новым условиям и стараемся сделать максимально безопасным жизнь для наших игроков, юношей и девушек. Хочу попросить особенно ответственно отнестись к протоколу утвержденного Исполкомом ФБУ всех руководителей клубов, организаторов соревнований и самих игроков", – сказал Бродский.

Президент ФБУ также рассказал об одном из главных правил, введенных Исполкомом организации.

"Одним из радикальных шагов является запрет на период пандемии выступать игрокам в турнирах не под эгидой ФБУ и FIBA. Здесь двоякая ситуация, но мы живем в условиях пандемии – это правильное решение. Мы хотим максимально защитить наших игроков. Недавно мы заключили соглашение с Институтом медицинской молекулярной диагностики. Институт сейчас тестирует наших сборников, начал тестировать клубы Суперлиги в разных городах. В планах тестирования других профессиональных лиг и возможно даже детей. Мы должны сделать максимально безопасным чемпионаты всех уровней, а при таких условиях мы не можем позволить нашим игрокам играть где-угодно до завершения пандемии", – добавил он.

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