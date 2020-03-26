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26 марта • обновлено в 21:03
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Михаил Бродский обратился к "Днепру"

1.9т
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Федерация баскетбола Украины стала первой европейской и второй в мире (после китайской), которая досрочно завершила баскетбольные чемпионаты страны из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, спустя две недели после принятия этого трудного решения, мы обратились к президенту ФБУ Михаилу Бродскому по его видению ситуации на данный момент.

Михаил Бродский

Михаил Бродский

ФБУ

"Вчера в Украине продлили карантин до 24 апреля. На днях перенесли Олимпиаду, под вопросом старт следующего сезона. Для меня это совершенно ожидаемые решения, которые я прогнозировал еще накануне остановки чемпионата Украины. Безопасность участников соревнований и невозможность продолжения чемпионата в ближайшие месяцы стали ключевым в предложенном мной исполнительному комитету варианте по прекращению чемпионата Украины.

Решение о досрочном прекращении чемпионата было действительно непростым, но единственно верным. Я его обдумал и вынес на исполком, меня поддержало 15 из 17 его членов... Кому интересно, был против Раевский, воздержалась Щипакина. Думаю, они были просто недостаточно проинформированы об угрозе.

В течение недели мне пишут игроки и функционеры, которые благодарны тому, что мы не рисковали их здоровьем и не ставили под угрозу жизни тысяч баскетбольных болельщиков.

Кто-то пытался высмеять это решение, обвинить меня и 15 членов исполкома в недальновидности, экономии или еще каких-то грехах. Была вылита куча грязи в комментариях на сайтах и в социальных сетях. Сейчас некоторые уже извиняется.

Теперь уже никому не смешно!? Увы но нет…

Я предварительно проговорил возможный сценарий с представителями всех клубов Суперлиги. Абсолютно все они, кроме президента "Днепра" Валерия Кондратьева, поддерживали решение о досрочном прекращении чемпионата.

Я знаю, что это решение Кондратьев беспощадно критиковал в телефонных разговорах. А все эти слова вылил на свою страницу директор клуба - Юрий Продан. Уверен, что это позиция не Продана – это позиция Кондратьева. Продан просто рупор мыслей Кондратьева. Я считаю, он опустился до полного дна и смял в своей "горячей речи" в одну грязную кучу спортивные вещи, грубые личные обиды и переполненое лихорадкой желание продолжить чемпионат.

Честно, я переживу это дерьмо, но вонять на других членов баскетбольной семьи, которые принимали это решение, не позволю.

Думаю, самое время извиняться этим людям! И извиняться не только за этот конкретный случай, а за всю грязь, которую цинично выливается на ФБУ со стороны представителей клуба "Днепр".

Я жду публичные извинения!

Когда ситуация в стране стабилизируется, мы обязательно соберем исполком и вернемся к вопросу этики в публичных высказываниях, думаю, все получат по заслугам!

Если такие храбрые, тогда вопрос, почему поудаляли свои посты из собственных же страниц в Fecebook, которые затем подхватили другие сайты. Вы перепостили это на страницу клуба, а затем также трусливо удалили.

Ну, вот объясните мне кто-то, почему удалять? Что стыдно стало? Где же ваша храбрость?! Удалить можно очень быстро, а вот ответственность – она остается на годы...

В, кстати, скрин этого поста, для истории.

Михаил Бродский обратился к "Днепру"

Ну, и вообще, обращение такое неформальное для "Днепра" у меня назрело. Четыре года раскачивания воздуха с вашей стороны несколько утомило. Это все смешно, а иногда подло. Давайте перейдем к конструктиву. Но, прежде всего, хочу извинений!

Сейчас мы живем в изменяющемся мире. Мне трудно сказать, как будет завтра, все мы только догадываемся, но очевидно нам придется строить новый формат сотрудничества, клубной структуры, работы с партнерами и спонсорами. Все это нам диктует изменение мира и экономики. Мы должны быть готовы к консолидации усилий и движения в одном направлении. И это касается абсолютно всех участников баскетбольного движения нашей страны.

Но, для начала, если есть человечность, прошу официальных извинений от "Днепра" для всего баскетбольного сообщества".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Карантин в Украине Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Персона
Михаил Бродский
Место
Украина
Тег
БК Днепр
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