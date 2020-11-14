Бродский о Кобце: я любил этого парня, но ФБУ разберется по-честному

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский прокомментировал ситуацию с игроком "Черкаських Мавп" Александром Кобцом, которого клуб обвиняет в игре на тотализаторе.

Глава Федерации пообещал разобраться в инциденте по всей строгости, несмотря на теплые отношения к баскетболисту.

"Я любил этого парня, это все мои дети, но ФБУ разберется по-честному. Мы можем и в полицию подать заявление, есть уголовная статья, но по нему не буду. В нашем баскетболе, пока я президент, подобное будет выжигаться раскаленным железом. Даже если это мой любимчик", – написал Бродский в комментарии в Facebook.

Напомним, что Кобец является воспитанником "Черкаських Мавп" и рекордсменом команды по набранным очкам (1880) и сыгранным сезонам (8).

В ноября 2018 года заключил соглашение с клубом американской G-Лиги "Кэпитал Сити". В январе 2020-го вернулся в Черкассы.

В феврале 2019-го в квалификации Кубка мира-2019 Кобец получил тяжелую травму. Тогда все затраты на лечение в США взял на себя президент ФБУ Михаил Бродский.